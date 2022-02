U toku je konferencija za novinare Ministarstva finansija i socijalnog staranja povodom programa “Evropa sad!”

Izvor: Vlada Crne Gore

"Evropa sad je uspjela i potpuno je održiva", poručio je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

“Samo nakon mjesec dana primijene Evropa sad mi smo prognozirali da će prosječna zarada porasti do 700 erura do kraja 2022. godine. To je bila realna procjene, samim tim što je već u januaru prosječna zarada bila 686 eura”, kazao je Spajić na konferenciji za medije.

On je poručio da su budžet i program dobro isplanirali.

"Više od tri miliona eura prihoda je bilo u januaru, a inflacija u Crnoj Gori je na nivou evropske. Uprkos svih medijskim natpisima, špekulacima ai opstrukcijama uspjela je "Evropa sad", naglasio je Spajić.

Kako je istakao, druga bitna poruka je da je po prvi put u istoriji Crne Gore minimalna potrošačka korpa za četiri osobe manja od prosječne zarade.

“Vrijednost minimalne potrošačke korpe za januar je iznosio 681 euro, a prosječna zarada je 686 eura. Inflacija u Crnoj Gori je na nivou evropske i iznosi 5,7 odsto za januar. Čuli smo mnogo puta da je Evropa sad rezultat inflacije. Naravno da je to netačno. Imali smo fantastičan rast zarada u januaru”, kazao je Spajić.

“Uprkos svim opstrukcijama i odgromnom nepovjerenju i špekulacijama, možemo vidjeti da je Evropa sad potpuno uspjela i da nema zabrinutosti za njenu implementaciju”, kazao je Spajić na konferenciji za medije.

On je naveo da je program Evropa sad potpun održiva, jer su kako je kazao, i budžet i program dobro isplanirani.

Tome, kako kaže, svjedoče sljedeći podaci - za januar smo imali više od tri miliona eura prihoda od plana, za februar, zaključno sa današnjim danom, imaćemo otprilike oko osam miliona eura više od plana.

Uskoro opširnije...