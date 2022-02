Do 15. marta biće poznato da li će grčka kompanija početi da radi četiri bušotine u crnogorskom podmorju radi istraživanja koje će biti fokusirana na gasni prospekt, saopštio je državni sekretar za energetiku i rudarstvo, Marko Perunović.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da će se u narednih šest mjeseci znati i da li će konzorcijum Eni-Novatek u septembru početi da pravi novu bušotinu u crnogorskom podmorju koja će imati isti fokus istraživanja.

Perunović tvrdi da se niti najmanji ekološki incident nije desio tokom podvodnog istraživanja nafte u crnogorskom podmorju, prenosi portal RTCG.

On je objasnio da Eni-Novatek ima ugovor sa državom da do 15. septembra krene u novu fazu radova.

"Po planu je dužan da u narednih šest mjeseci nama da do znanja šta planira da radi, gdje ima u planu da napravi novu bušotinu dubine do 1,5 hiljada metara ili će da preda bankarsku garanciju kao zalog da će taj posao da izvede ako odustane od izvođenja druge bušotine koja bi trebalo da bude fokusirana na gasni prospekt. Ako to ne bude uradila, ona će tu bankarsku garanciju deponovati nama i to će nama ostati. Toliko će i koštati", objasnio je Perunović.

On je dodao da će se mnogo brže znati šta će se desiti sa drugom kompanijom koja je pokazala interesovanje za drugi koncesioni blok.

“To je grčka kompanija Enerdži koja je nama dužna da do 15. marta definiše kakvi su njeni dalji planovi. Da li će ulaziti u bušenje četiri istražne bušotine koje se takođe vezuju za gasni prospekt. Imaćemo informaciju do 15. marta šta planiraju da rade”, kazao je Perunović.

On je naveo da su tokom istraživanja nafte imali izuzetno složenu proceduru koja je trajala devet mjeseci.

“Niti najmanji ekološki incident nijesmo imali i iz tog razloga ekolozi treba da slave”, rekao je Perunović.

On ističe da su ljudi koji se bave zaštitom životne sredine svakodnevno bili u kontekstu sa onima koji su radili na bušotini.

“Oni moraju imati pripremljen izvještaj, a mi imamo ono što se nama dostavlja na bazi dnevnih izvještaja od konzorcijuma. Svakako će Agencija za zaštitu životne sredine napraviti konačan sud o tome pa ćemo vidjeti. Ono što ja imam informacije nezvanično od ljudi koji su radili tamo, koji su i čak snimali to, da da se čak pojavila značajno većča količina riba na toj lokaciji što je normalno za takve situacije”, kazao je Perunović.

On je zaključio da su pokazali ekološkim aktivistima da se veliki projekti mogu napraviti bez štete po ekologiju.