Ima li nafte u crnogorskom podmorju znaće se krajem mjeseca, saznaje nezvanično Pobjeda. Radovi na bušotini su produženi jer se završna istraživanja izvode pažljivo.

Izvor: DanielAzocar/iStockphoto

Podsjećamo, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je u decembru saopštio da je splasnuo optimizam po pitanju pronalaska nafte u crnogorskom podmorju, ali da treba sačekati konačan izvještaj i ocijenio da bi to trebalo da se zna ,,za nekoliko dana“.

On je tada kazao da je u prvim mjesecima rada na bušotini bilo optimizma u konzorcijumu Eni i Novatek, koji su zaduženi za cjelokupan posao.

"U kasnijoj fazi se nije to baš tako pokazalo. Oni su došli do te bušotine do kraja, pokupljeni su uzorci, to je sad u Milanu i čekamo njihovo zvanično saopštenje da li ima nafte, u kojoj količini, da li je isplativa eksploatacija ili se odustaje od bušotine", izjavio je tada Bojanić.

Konzorcijum kompanija Eni i Novatek počeo je u martu prošle godine prvo istražno bušenje nafte u crnogorskom podmorju.

Vlada je u decembru odobrila produženje prvog perioda istraživanja iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za šest mjeseci, zbog poteškoća operativne i geološke prirode na koje se naišlo u toku procesa bušenja, zaključuje Pobjeda.