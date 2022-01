Povećanje zarada u Crnoj Gori dovešće do novog ekonomskog modela – koji je inkluzivniji i održiviji od prethodnog, poručio je ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

“Jedna od bezbroj upečatljivih diskusija na Oxfordu je bila na časovima ekonomske istorije na kojima je profesor Robert Allen predavao, izmedju ostalog, i o razlozima zbog kojih se industrijska revolucija desila baš u Engleskoj, a ne u nekoj drugoj zemlji svijeta”, naveo je ministar na Tviteru, prenosi Standard.

Milatović dalje kaže da je profesor u svojoj knjizi “The British Industrial Revolution in Global Perspective”, utvrdio da su razlozi za to bili upravo ekonomski, a ne kulturološki, institucionalni ili neki drugi.

“Naime, odnos visokih plata i niskih cijena energenata, prisutan tada samo u Engleskoj doveo je do primjene tehnoloških inovacija – i na kraju rezultirao izumom parne mašine. Povećanje zarada u CG možda neće dovesti do industrijske revolucije, al sasvim sigurno hoće do novog ekonomskog modela – koji je inkluzivniji i održiviji od prethodnog”, zaključuje Milatović, navodi Standard.