Odbor direktora Aerodroma Crne Gore, na čijem je čelu Nebojša Đoković, odlučio je da u narednoj godini listu strateških ruta čine letovi ka 13 destinacija, pišu Dnevne novine.

Izvor: Kurir// Wavebreak / Profimedia

Na osnovu toga, avioprevoznici koji slijeću u vazdušne luke u Podgorici i Tivtu biće u prilici da koriste različite podsticajne mjere najmanje do kraja 2022. godine, navode Dnevne novine.

Strateške rute iz Podgorice činiće letovi ka Londonu, Parizu, Rimu, Briselu, Berlinu, Stokholmu, Milanu, Barseloni, Minhenu i Dortmundu, a iz Tivta ka Londonu, Mančesteru i Berlinu.

Kako se navodi u ovom dokumentu, koji je od strateškog značaja za ekonomiju cijele države, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović definisao je početkom februara formiranje „radnog tima za poboljšanje avio dostupnosti Crne Gore, sa zadatkom uspostavljanja komunikacije sa avio-kompanijama, svjetskim turoperatorima u cilju definisanja strateških ruta koje su prepoznate kao interesantne za povezivanje sa niskobudžetnim avio-kompanijama“.

Međutim, ne zna se kako je odluku o definisanju strateških ruta koje se, prevashodno, odnose na saobraćaj i turizam donio Odbor direktora ACG, a još manje kako je Vlada usvojila dokument u čijem nastajanju nijesu učestvovala druga stručna tijela koja definišu saobraćajnu i turističku politiku, naglašavaju Dnevne novine.

Kako se navodi u odluci Vlade, podsticaji se odnose na one avio-kompanije koje imaju najmanje jednu letilicu čija je baza neki od crnogorskih aerodroma. Uslov za državnu subvenciju je i da ima cjelogodišnje letove sa najmanje dvije rotacijena četiri rute, od čega barem dvije treba da budu sa tivatskog aerodroma. Takođe, avio-kompanija mora prevoziti najmanje 100.000 putnika ka našim aerodromima.

Najveće popuste ostvarivaće za prelete između podgoričkog i tivatskog aerodroma, te za parking vazduhoplova koji će im biti omogućen bez naknade. Za ostale aerodromske usluge imaće popust od 50 do 80 odsto od ukupnog iznosa. No, popusti važe i za avio-prevoznike koji imaju najmanje linije koje održavaju najmanje dva puta sedmično tokom ljetnje sezone letova (31. mart-31. oktobar), s tim što su na nivou 40, odnosno 50 odsto. Takođe, u dokumentu se najavljuje da će ovakav olakšan režim važiliti ne samo u narednoj, već i tokom 2023, odnosno 2024. godine.

To znači da će u narednoj godini pomoć Crne Gore dobiti one kompanije koje su direktna konkurencija državnoj Air Montenegro, preciznije niskobudžetne Ryanair i Wizz Air, ali i Air Serbia s obzirom na pristupačne cijene karata za mnoge destinacije i broj prevezenih putnika. Naime, oni održavaju letove ka pomenutim odredištima sa oba crnogorska aerodroma i imaju dovoljan broj rotacija i vazduhoplova da jedan bude ovdje baziran. Na taj način će dodatno biti marginalizovana nacionalna avio-kompanija koja je do kraja septembra već „sakupila” više od 2,5 miliona eura duga ako se zanemari 30 miliona osnivačkog kapitala.

Nepotrebna podrška?

U dokumentu se takode navodi da ove godine prvi put nije izdvojen novac za poboljšanje avio-dostupnosti, već je to „rezultat komercijalnog poslovanja ACG ”. Ranije su se sredstva dodjeljivala kroz javni poziv i to agencijama i turoperatorima koji bi promotivnim aktivnostima u inostranstvu i atraktivnim aranžmanima za Crnu Goru dovodili turiste i time, ujedno, „punili” avione na rutama ka našoj zemlji, zaključuju Dnevne novine.