Vijeće Vrhovnog suda potvrdilo je rješenje Upravnog suda kojim je odbijen zahtjev kompanije Vektre Jakić D.O.O.Pljevlja za odlaganje izvršenja rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vektra Jakić tražila je od Vrhovnog suda izdavanje privremene mjere ili poništenje rješenja kojim je Ministarstvo ovoj kompaniji oduzelo koncesiju, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

“Smatrajući da će oduzimanjem koncesije nastupiti štetne posljedice po to preduzeće, Vektra Jakić D.O.O.je, nakon podnošenja tužbe, Upravnom sudu podnijela zahtjev za odlaganje izvršenja rješenja do okončanja spora. Prilikom donošenja odluke vijeće Vrhovnog suda smatralo je da nijesu pruženi dokazi da bi izvršenjem rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno oduzimanjem koncesije, došlo do nenadoknadive štete tom preduzeću. U presudi je navedeno da koncesionar u dužem vremenskom periodu nije ispunjavao ugovorne obaveze, zbog čega je i došlo do oduzimanja koncesije”, istuču u Ministarstvu.

Podsjećaju da je ugovor između „Vektra Jakić“ D.O.O. Pljevlja i Uprave za šume je zaključen 2007. godine, na period od 30 godina, predmet koncesije 13 gazdinskih jedinica u Područnoj jedinici Pljevlja, ugovorena drvna masa na godišnjem nivou ukupno 140.000 m3 (četinara 104.000 m3 i lišćara 36.000 m3), pri čemu koncesionar nije dostavljao validnu garanciju za izvršenje Ugovora, na način kako je to predviđeno.

“Bez obzira na to, Uprava za šume je dodjeljivala koncesionaru drvnu masu prilozima ugovora, sve do 2018.godine. Takvim postupanjem je ostao nezaštićen javni interes i omogućeno je koncesionaru izbjegavanje plaćanja koncesione naknade”, kažu u Ministarstvu.

Vektra Jakić, tvrde u tom rsoru, nije plaćala koncesionu nadoknadu u dužem vremenskom periodu od maja 2009. godine do maja 2011. godine, kao i od kraja 2011. godine do 2018. godine, ali im je UZŠ i pored toga uredno dodjeljivala novu drvnu masu, umjesto da raskine ugovor i oduzme koncesiju, što joj je bila obaveza.

“Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Privredni sud je početkom marta ukinuo privremenu mjeru kojom je bilo zabranjeno Upravi za šume da ometa kompaniju “Vektru Jakić” u korišćenju šuma, uz obrazloženje da “Vektra Jakić” ne plaća koncesionu naknadu i da država trpi štetu jer ne ostvaruje prihod na korišćenje državne imovine. Ukidanjem privremene mjere i oduzimanjem koncesije, ta kompanija trajno je izgubila pravno na koncesiju”, kaže se u saopštenju.

Vektra Jakić ima obaveze prema državi po osnovu koncesione naknade od 6,39 miliona eura po osnovu glavnog duga i 2,38 miliona na ime obračunate kamate.