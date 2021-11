Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović spreman je da pred skupštinskim Odborom za bezbjednost i odbranu saopšti informaciju o posjeti zatvoreniku u UIKS-u, prenosi RTCG.

"Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović obavijestio je zvaničnim putem Milana Kneževića, predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, da je spreman dati usmenu informaciju o posjeti zatvoreniku u UIKS-u i odgovoriti na pitanja članova Odbora koja se tiču teme rješavanja ubistva glavnog i odgovornog urednika lista "Dan", Duška Jovanovića", naveli su iz kabineta potpredsjednika Vlade u odgovoru na pitanja Javnog servisa.

Abazović je ranije izjavio da je u cilju otkrivanja istine o ubistvu Duška Jovanovića spreman da ide do kraja, to jest, do otkrivanja svih informacija o nalogodavcima i počiniocima tog zločina.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Milan Knežević kazao je za Portal RTCG da je tražio u svojstvu predsjednika tog tijela informaciju o razlozima za posjetu Ljubu Bigoviću u UIKS-u.

"Istina je da sam u svojstvu predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu zatrazio od potpredsjednika Vlade pisanu informaciju o razlozima njegove posjete Ljubu Bigoviću u UIKS-u, a na osnovu onog sto je Dritan Abazović saopštio na zatvorenoj sjednici odbora. Pošto nismo dobili pisanu informaciju od potpredsjednika Abazovića, već njegovu načelnu spremnost da o tome govori bez pripremljenog materijala, odluku o tome da li će Abazović biti saslušan, donijeće članovi odbora koji su upoznati s korespondencijom sa potpredsjednikom Vlade", napomenuo je Knežević.

On je kazao da ne želi nikakav jeftini senzacionalizam i ubiranje politickih poena.

"Ono što sam saopštio na zatvorenoj sjednici Odbora, ponavljam i sad, oko ozbiljnih bezbjednosnih pitanja ne želim nikakav jeftini senzacionalizam i ubiranje političkih poena, koji u konačnom neće dati rezultat za mnogobrojna nerasvijetljena ubistva u Crnoj Gori. A spreman sam da otvorim sjednicu za javnost, uz jasno podsjećanje na nadležnosti Odbora, koje nisu ni policijske, ni tužilačke a ni sudske, ali i podsjećanje da niko ne smije manipulisati emocijama porodica koji su izgubili najbliže i očekuju pravdu", poručio je Knežević.