"Vašim tempom 2023. godine došli bismo do 280 eura, tako da nam je jasno i što nam ne vjerujete", kazao je ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić.

Upitao je one koji, kako je kazao, ne vjeruju da će minimalna plata biti 450 eura, i koji sumnjaju da će država uspjeti da obezbijedi potrebna sredstva za zdravstvo, kakav je to “ekonomski tigar” koji je od 2012. godine do dolaska aktuelne Vlade povećao minimalnu zaradu sa 193 na 222 eura.