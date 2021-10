Premijer Zdravko Krivokapić kazao je, odgovarajući na pitanja novinara, da u pregovorima o rekonstrukciji nije problem Vlada, niti njeni rezultati, prenosi Antena M.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

“Ovdje nije problem Vlada ni rezultati Vlade koje svi osporavaju. Problem je što neko namjerno i nenamjerno neće da rješava probleme, a glavni problem je Tužilaštvo”, rekao je Krivokapić novinarima nakon otvaranja Digitalnog Samita Zapadnog Balkana.

“Mi radimo punim kapacitetom, programski djelujemo i pokušavamo sve što je do nas da uradimo. Svi neka se bave sa onim što je njihova nadležnost. Ja kada dođem na ovakav skup vrlo se osjećam loše jer imamo toliku snagu i mogućnost, ali me umijemo da je iskoristimo”, saopštio je on.

Očekuje da će lideri imati razumijevanja i dozvoliti da ova Vlada traje, dodao je.

“Ako sam ja problem vrlo jednostavno to riješite – ako vam to ne odgovara svrgnite premijera. Ako želite izbore recite to građanima”, kazao je on.

Upitan da li želi DF u Vladi kaže:

“Ja sam premijer, a to treba da bude dogovor parlamentarne većine, a nakon toga ću ja imati stav. Kao što sam rekao, 41 poslanik treba da se dogovori i kaže šta želi. Bio sam zadovoljan početkom pregovora, ali sam bio iznenađen stavovima pojedinih. U Crnoj Gori beznačajne stvari postaju važne, a važne se zanemaruju “, zaključio je on.