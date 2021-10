Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao njen predsjednik Zdravko Krivokapić, donijela odluku na osnovu koje će se nagraditi pripadnici Uprave policije zbog "uspješno realizovanih aktivnosti vezanih za ustoličenje Mitropolita na Cetinju" .

Kako navode iz Vlade, u pitanju je usvajanje informacije o obezbjeđivanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve, i to u iznosu do oko 500.000 neto, odnosno do oko 900.000,00 eura bruto.