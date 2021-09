Predsjednik demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, kazao je večeras, u intervjuu za javni servis, da je jedini izlaz iz aktuelne političke krize rekonstrukcija Vlade.

Izvor: Demokrate

Bečić je istakao da svi očekuju stabilizaciju parlamentarne većine, te da će i nakon eventualne rekonstrukcije, Vlada poštovati sporazum, koji je prethodio njenom izglasavanju.

Bečić vjeruje i da će uskoro biti nastavljeni razgovori između predstavnika stranaka vlasti i premijera.

“Jedan je jedini put, a to je rekonstrucija Vlade, sve drugo, ulaženje u neke druge aranžmane, značilo bi izdaju izborne volje građana Crne Gore”, kazao je Bečić i dodao kako se nada da će brzo narednih dana početi dijalog premijera i predstavnika parlamentarne većine.

Spuštanje tenzija, rekonstrukcija Vlade, izbori 2024.

Bečić ističe da je potrebno da se uđe u proces rekonstrukcije Vlade kako bi je osnažili, stabilizovati parlamentarnu većinu i jače i odlučnije i krenuli u nove reformske promjene.

“Rekonstrukcija Vlade, uz obavezu svih da naredni parlamentarni izbori budu kad ima je i redovan rok – 2024. godine, jesu sa stanovišta i mene kao predsjednika Skupštine i mene kao pred Demokratske Crne Gore. U svim prethodnim mjesecima sam se trudio da doprinesem supštanju tenzija kako bi se odustalo od ekstremno krajnih političkih pozicija, bilo onih koji su insistirali na rušenju 42. vlade i rušenju premijera krivokapića, bilo same vlade i premijera, koji su možda u jednom trenutku možda smatrali da nema potrebe za promjena”, kazao je Bečić u emsiji “Argumenti”.

"Istakao je da je pokazana dobra volja, sklonost ka racionalnim i razumnim rješenjima, te da je Demokratski front (DF) odustao od rušenja Vlada, a premijer izrazio spremnost da se uđe u proces rekonstrukcije" , prenosi CdM.

Podsjetio je da još tri poslanika GP URA koji bi trebali da se izraze da li su za rekonstrukciju.

Na pitanje je li ranije trebalo ući u priču o rekonstrukciju, Bečić je kazao da je rješenje u kompromisu i rekonstrukciji Vlade i da će rezultati biti bolji, vidljiviji i snažniji što prije se to riješi.

“U ovih godinu danas sve je bilo moguće u crnogorskom parlamentu, mi se sada učimo nekim demokratskim lekcijama, koje smo davno trebali da naučimo, ali mislim da je ovo dobro za parlamentarnu demokratiju, Još ranije je trebalo ući u ovaj proces”, dodaje on.

Lider Demokrata ističe da nikada neće davati doprinos prepucavanjima i polarizaciji društva.

“To je danas mnogo složenija uloga i funkcija nego što je bila u nekim drugim razdobljima. Imate s jedne strane 41 poslanika vlasti iz deset različitih političkih partija, neki su u međuvremenu postali nezavisni poslanici. Imate 35 poslanika opozicije i pet poslanika manjinskih partija, znači 40 poslanika opozicije. Imate ekspertsku Vladu, značajnim dijelom nestranačku, Vladu u kojoj ne sjede predstavnici najvećeg dijela parlamentarne većine. Sa četvrte strane imate predsjednika koji dolazi iz opozicione partije. Moja uloga je da buudem jedna vrsta balansa, da spustim lopticu, a ne da doprinosim daljoj polarizaciji”, istakao je Bečić za TVCG.

Ključni problem nestabilne parlamentarne većine su, ocjenjuje on, konstantni sukobi.

“Posljednji sastanak predstavnika parlamentarne većine, krajem jula, je završen sa zaključkom da su osnova razrješenja situacije da se dva najveća subjekta u parlamentarnoj većini usaglase oko elemenetarnih principa kako razriješeiti ovu situaciju i ići naprijed”, rekao je Bečić i dodao da je tokom ljeta odgovornost prebacivanja na dva najveća politička subjekta.

"Zajedničko saopštenje bilo je prvi korak ka razrješenju političke situacije, a premijer je, kako navodi, nakon toga pokazao dobru volju i ocijenio da je rekonstrukcija vlade dobar put da se zajednički osnažimo" , dodaje CdM.

“Iako smo se u decembru zalagali za drugačiji model vlade, sanas kada dignemo ruku i podržimo ovu vladu, mi ćemo biti na braniku i mi ćemo biti njeni iskreni podržavaoci. Demokrate su jedan od rijetkih subjekata koji za ovu godinu nije ničim nije ucjenjivao i uslovljavao, iako smo pojedinačno najjača politička partija”, poručio je predsjednik Demokrata.

Za dijalog koji slijedi Bečić bi ostavio sve ono što je analiza rada Vlade, pojedinih ministarstva, članova vlade…

“Bitno je da greške nijesu plod loše namjere, onda se one uvijek mogu ispraviti. Imamo zavidne rezultate nakon godinu dana – od ekonomskog i finansijskog sektora, da ćemo imati ekonomski rast od 13 posto, da imamo smanjenje deficita BDP sa 11 na 3 odsto, da imamo u posljednjim mjesecima suficit u budžetu, da imamo 600 miliona u trezoru, da je smanjeno kreditno zaduženje, hedžing, pa će ove godine osam miliona manje biti isplaćeno nego što bi bilo da nije bilo tog aranžmana…”, navodi CdM.

Na pitanje o dijalogu predstavnika Vlade i pojedinih ministarstava, Bečić je iskazao uvjerenje da će to toga doći narednih dana.

“Vjerujem da će se ti razgovori nastaviti u narednim danima i da će se otvoriti sva pitanja koja su potreba i analiza dosadašnjeg rada Vlade i pojedinih ministarstva. Ima prostora da svi budu zadovoljni iz tog procesa i dođemo do modela da osnažimo Vladu i radimo u punom kapacitetu.”

Na pitanje novinara RTCG, da li GO URA svojim stavom podiže sebi političku cijenu, Bečić odgovara:

“Neka građani cijene o tome. Svaki poslanik je bitan, bez nijednog od 41 se ne može otvoriti parlamentarna većina. Imate neke političke subjekte, kao što su Demokrate i neke druge kolege, koje nijednom za ovih godinu dana nijesu bili dio problema, i nijesu ucjenjivali i uslovljavali, nego su se kretali ka nekom kursu pozitive i koji vodi ka stabilizaciji parlamentarne većine.”

Bečić ističe da je jedini put rekonstrukcija Vlade.

“Sve drugo je ulaženje u neke aranžmane koji nijesu plod izborne volje građana. Svi drugi scenariji značili bi izdaju izborne volje građana, građani žele stabilizaciju unutar parlamentarne većine i žele da oni kojima su ukazali povjerenje, vode Crnu Goru naprijed i da naredne parlamentarne izbore imamo 2024. Sve drugo je put koji vodi ka iznevjerenim očekivanjima građana”, kazao je za RTCG.

Po pitanju raspodjele ministarskih funkcija, Bečić je kazao da je za to čuo samo iz medija i istakao da će to biti predmet predstojećeg dijaloga.

“Mi komuniciramo, ali smo u zajedničkom saopštenju naveli da o tim pitanjima nijesmo razgovarali, to treba da bude predmet dogovora predsjednika Vlade i parlamentarne većine. Nema rekonstrukcije Vlade, u formalno prravnom smislu, bez predsjednika Vlade, on pojedinačnio treba da predloži skupštini svako kadrovsko rješenje, a sa druge strane rekonstrukcije nema ni bez glasova najmanje 41 poslanika u Skupštini”, istakao je predsjednik Demokrata i dodao da je to dvosmjeran proces i da o tome mora da se razgovara.

“Imamo lepezu kavlitetnih kadrova, nijesmo zaljubljeni niti u jednu poziciju, da jesmo, drugačije bismo postupali posljednjih godinu dana”, poručio je Bečić.

Kazao je i da su spremni da, gdje zajednički procijene, njihov kadar i stručnjaci daju doprinos, a ne da zbog pozicije, kako je naveo, dovode u pitanje izbornu volju građana.

Dodaje da o mjestima potpredsjednika sa njim niko nije razgovarao, te da bi dobro bilo da Vlada ima tri potpredsjednika i da oni imaju i resorna zaduženja.

“Sada kada je, između premijera i dva najveća parlamentarna subjekta, postignuta saglasnost o načelnom konceptu, imamo kritiku, onda pomislim, neću da vjerujem, da je nekome bio cilj da Demokratski front krene u rušenje 42. Vlade i premijera, pa da se krene u neku novu političku realnost, gdje bi možda i mjesto premijera bilo na stolu”, saopštava CdM.

Po pitanju manjinskih partija u Vladi, Bečić kaže:

“Ja sam 2019. saopštio da, pom mom skromnom sudu, manjisnke partije treba da budu dio svake vlasti u Crnoj Gori, bez obzira ko je tvorio. Mi smo pokazali otvorenost ka manjisnkim partijama, mi tvorimo vlast sa albanskim nacionalnim partija u Tuzima, a iz ugla tadašnje opozicije, mi smo jedina partija koja ima parlamentarni status i u Tuzima i u Petnjici.”

Istakao je dobre odnose sa Bošnjačkom strankom, ali i težnju da se Vlada osnažiti sa manjinskim partijama.