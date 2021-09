"Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić, u susret Danu Vojske Crne Gore, posjetio je danas vojni aerodrom „Knjaz Danilo” u Golubovcima, gdje je razgovarao sa pripadnicima Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore" , saopšteno je iz njegovog kabineta.

Izvor: Kabinet predsjednika Vlade

"Ovo je vrijeme u kojem znanje mora da pobijedi, nezavisno od toga kako se ko osjeća. Ovo je mjesto koje je nama zajednički dato za život i ako ne radimo timski, ako bilo koja karika u lancu zataji, onda, jednostavno, ne možemo izvršiti nijedan zadatak. Državnost Crne Gore oduvijek je bila, nekada nepriznata, nekada nevidljiva, ali uvijek jasna, jer se ovdje branila sloboda, čast i vjera”, kazao je Krivokapić.

Predsjednik Vlade istakao je da je lako biti dobar u miru, ali da se na najtežim ispitima pokazuje ko je ko.

„Nama je najvažniji zadatak da odbranimo državni poredak Crne Gore, da ono što učite od najjačeg vojnog Saveza upotrijebimo na dobrobit i države i tog Saveza, da sve što radimo, radimo na principu modernizacije. Mislim da je naša ministarka apsolutno posvećena toj našoj ključnoj obavezi - depolitizaciji Vojske. Ovo je Vlada kod koje napreduju oni koji su najbolji i to treba tako da ostane“ , navodi se u saopštenju.

Krivokapić je kazao da vrijeme u kom živimo treba da osvijetli one vrijednosti koje su nam preci ostavili, a koje traju hiljadama godina i za koje se vrijedi žrtvovati.

„Te vrijednosti nijesu daleko, nego se prožimaju i kroz evroatlanske vrijednosti i zato vaša obaveza i moj današnji boravak ovdje sa vama, čini mi posebno zadovoljstvo. Znam da ćemo sve učiniti da vi dobijete ono što zaslužujete. Ova Vlada 2022. godine namjerava, ne samo vama, nego svim građanima da poveća platu i da izdigne ono što je najvažnije, naš život na dostojanstven nivo, a to znači da vi ne brinete samo o tome kako ćete završiti zadatak, nego da znate da su i vaše porodice sigurno obezbijeđene i da na taj način možete da ispunite vaše glavne obaveze. Ja vam se u ime Vlade Crne Gore zahvaljujem na svemu što ste do sada uradili, na onome što ćete ubuduće uraditi i to je ono što predstavlja svijetli primjer Crne Gore“, zaključio je premijer.