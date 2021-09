Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović tražio je od Glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića da se ''za sada ne odriče zaštite bezbjednosti'', piše Standard.

“Povodom Vašeg dopisa obavještavam Vas da me je direktor Uprave policije informisao da ste tim povodom razgovarali. S tim u vezi, slažem se sa zaključcima vašeg razgovora da se od nadležnog sektora Uprave policije pribave potrebna obavještenja, odnosnon odgovori na vaše navode.

U međuvremenu, slažem se sa zaključkom i predlažem da se za sada, odnosno do pribavljanja pomenutih pojašnjenja, o čemu ćete biti obaviješteni, ne odričete zaštite bezbjednosti u smislu člana 5 Odluke o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije”, navodi se dopisu ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Katnić je ranije objasnio da je odluka donijeta zbog ozbiljne zloupotrebe dužnosti određenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Sektora policije posebne namjene.

“Obavještavam Vas da sam dobio odluku da pripadnici mog obezbjeđenja više ne obavljaju tu funkciju, a zbog ozbiljne zloupotrebe službene dužnosti određenih pripadnika MUP-a Crne Gore i Sektora policije posebne namjene”, navodi se u dopisu Katnića.

Podsjeća da su 14. septembra šef njegovog obezbjeđenja Mileti Drobnjaku postavljena pitanja u vezi sa Katnićevim službenim boravkom na Cetinju 5. septembra.

Pitanja su se, kažem odnosila na vrijeme polaska na Cetinje 4. septembra, pravac kretanje, te na to kako su prošli barikade na ulaz u Prijestonicu. Pitanje se odnosilo i na to da li je on ili neko od službenika imao komunikaciju sa nekim od učesnika protesta.

Katnić je rekao u dopisu da su nadležne starješine iz obezbjeđenja ličnosti bile upoznate od Milete Drobnjaka o vremenu i pravcu kretanja i o drugim detaljima važnim za moju bezbijednost kao štićene ličnosti.

“Dakle, izuzev pitanja 3 i 4 ostala su maskirna da bi prikrili cilj, a to je da se utvrdi ko je omogućio Glavnom specijalnom tužiocu da prođe barikade, je li i sa kim je od učesnika na tim barikadama komunicirao. Pored toga cilja dalji, ali važni cilj, bio je da se proba ‘karakter’ šefa obezbjeđenja Milete Drobnjaka, da se vidi da li je spreman da o sadržini pitanja obavijesti Glavnog specijalnog tužioca, ili je spreman da sarađuje sa pretpostavljenim na obavještavanju istih o svemu onome što bi bilo važno u postupcima Glavnog specijalnog tužioca u budućnosti”, ističe se u dopisu.

Katnić je ministra obavijesto i da su službenici Sektora policije posebne namjene, koji su radili obezbjeđenje Glavnog specijalnog tužioca, ovo besprekorno obavljali punih šest godina “i nikada ni jedan pojedinačno ili više njih ili svi skupno nijesu doveli u pitanje njegovu bezbijednost i to Vam svjedoči upravo Glavni specijalni tužilac”, naglašava Standard.

“Za razliku od njih, Vi, Vlada i poslanici Skupštine su svojim postupcima, neko svjesno, a neko nesvjesno, a prije svega stavljanjem u proceduru zakona kojim bi se ukinulo Specijalno državno tužilaštvo, doveli bezbjednost Glavnog specijalnog tužioca i svih Specijalnih tužilaca do ivice ponora. Kada se to ima u vidu veoma je licemjerno simulirati sve prethodno navedeno”, piše u dopisu Katnića.

“Što se tiče činjenice i podataka do kojih su Vaši službenici htjeli doći prosto su to mogli od mene saznati u pola dana, u pola noći, bez ikakvog okolišanja i zavođenja za Goleš planinu. Nakon ove kratke besjede, tražim od Vas bezuslovno da ispitate, ako već ne znate ko je ovaj besprizorni čin počeo i pokušao realizovati i u skladu sa zakonom isti ispitate i počinioce u skladu sa zakonom procesuirate, i o tome bez odlaganja me obavijestite, a u vezi iznijetog ja ću obavijestiti domaću i međunarodnu javnost. Ubuduće, a zbog ovog čina, lično Vas smatram odgovornim za moju bezbijednost”, zaključio je Katnić.