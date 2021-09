Potpredsjendik Vlade Crne Gore Dritan Abazović zadovoljan je sastankom sa specijalnim izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom.

Izvor: Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić

On je kazao da se njihova mišljenja poduraju i izrazio očekivanje da Lajčak kao iskreni prijatelj Crne Gore pomogne da se, kako je kazao, neke nedoumice prevaziđu i konačno fokus stavi na prave teme.

"Smatram da je za Vladu Crne Gore od izuzetne važnosti da još jednom demonstrira i simbolički i suštinski da u vrhu svih prioriteta našeg djelovanja treba da bude evropska agenda bez obzira na neke izazove koji su se pojavili prehodnih dana i koji će se pojavljivati i ubuduće, da ono što treba da bude naš glavni cilj jeste reformski put i ispunjavanje naših baveza", kazao je Abazović u izjavoi za TVCG nakon sastanka sa Lajčakom u Briselu.

On je dodao da je sa specijalnim izaslanikom Evropske unije podijelio razmišljanja oko toga kako se razvijaju procesi u Crnoj Gori, na šta treba staviti akcenat u narednom periodu.

"Mislim da smo tu imali izuzetnu podudarnost između njegovih i mojih stavova. Očekujem da on kao iskreni prijatelj Crne Gore pomogne da se neke nedoumice prevaziđu i da damo konačno fokus na prave teme. To očekuju građani Crne Gore. Znate da više od 70% građana podržava članstvo u EU. Mi moramo da isporučimo rezulate. Jako sam zadovoljan i volio bih da način na koji gospodin Lajčak razumije dešavana u Crnoj Gori da i neki crnogorski političari to pecipiraju na sličan način", kazao je Abazović.

Abazović je kazao da podržava dijalog vlasti i opozicije.

"Mi moramo iznalaziti rješenja, Crna Gora nikome ne pripada manje ili više, to je naša zajednička država. Naša obaveza kao nosilaca javnih funkcija jeste da pronalazimo rješenja u dijalogu, da učinimo sve da se tenzije umanje sjednemo za sto i vidimo kao dalje. Ako to ne uradimo ja vjerujem da niko iz toga neće izaći kao pobjednik. Izazivanje tihog konflikta, polarizacije javne scene i građana, ne ide u prilog nikome osim strukturama koje su i do sada djelovale destrutivno", kazao je Abazović.

Izvještaj o napretku očekuje da bude objektivan.

"Nije sporno da će biti stvari na kojima će se izraziti kritika, ali u nekim poglavljima će se konstatovati i određeni napretci. Ne možemo da osporimo da su rezulati desili i u sferi finansija i u sferi bezbjednosti. Radi se na suzbijanju organizovanih kriminlanih grupa, šverca cigareta i narkotika ali se mora priznati da se nekim segmentima mora dati gas, i da pristup koji je u leru, nije doba za građane i vladu. Očekujem objektivan pristup. To treba doživjeti kao podstrek da treba dodatno raditi u segmentima u kojima se ne budu ocijenili kao zadovljavajući a u segmentima u kojima ima napretka da se dinamika nastavi i ako bude prostora ona poboljša", zaključio je Abazović.

Podsjećamo, Abazović boravi u službenoj posjeti Belgiji. Planirano je da se danas sastane i sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarl Mišelom i potpredsjednicom Vlade Kraljevine Belgije, Sofi Vilmes.