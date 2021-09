Poznati pjevač izvornih crnogorskih narodnih pjesama Novak Laketić, kome je Vlada juče uručila otkaz zbog „ispoljavanja svojih političkih uvjerenja“, danas je vraćen na posao vozača – kurira u Generalnom sekretarijatu Vlade.

Laketić je kazao da je razgovor na koji je pozvan bio korektan.

“Juče popodne me, nakon što su mnogi crnogorski mediji objavili vijest da mi je uručen akt o otkazu, pozvala telefonom rukovoditeljka Službe za pravne i opšte poslove Generalnog sekretarijata Vlade i informisala me da će to Rješenje biti stavljeno van snage i da dođem na razgovor. Danas sam bio u Vladi, u koju mi je juče nakon Rješenja bio zabranjen ulazak. Uručeno mi je Rješenje o poništenju prethodnog Rješenja. Sastanak sa generalnom sekretarkom Vlade Žanom Praščević Milačić i njenim zamjenikom Nikolom Kandićem bio je korektan, a odnos profesionalan. Ovim putem zahvaljujem medijima koji su juče objavili vijest i svima koji su mi na razne načine izrazili podršku“, kazao je Laketić u izjavi za javnost.