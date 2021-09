Gradonačelnika Cetinja Aleksandar Kašćelan, povodom aktuelnih dešavanja na Cetinju, pozvao je sugrađane, ali i sve one koji će danas i sjutra biti na Cetinju da se izdignu iznad politike i da, kako kaže, slijede unutrašnji glas - da mir i ljudski životi nemaju cijenu.

"Crna Gora još jednom je pred izazovom da sačuva stabilnost, mir i bezbjednost. Opet se građanska Crna Gora brani na Cetinju. Njeno atifašističko, multinacionalno i viševjersko biće. Suživot u različitosti. Danas, kao i svih prethodnih dana povišene su emocije, ali one ne smiju prevladati razum, a on nam govori da u svakom postupanju moramo i trebamo biti dostojanstveni. Pozivam moje sugrađane, ali i sve one koji će danas i sjutra biti na Cetinju da se izdignu iznad politike i da slijede unutrašnji glas - da mir i ljudski životi nemaju cijenu", poručio je Kašćelan.