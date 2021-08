Konstituenti vladajuće koalicije načelno su spremni da podrže dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima bi bili odloženi lokalni izbori u pet opština krajam ove i početkom naredne godine za maj naredne godine, rečeno je Danu u Parlamentu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U maju naredne godine biće održani izbori u Podgorici i još jednom broju opština.

Prema saznanjima Dana, dopune Zakona o lokalnoj samoupravi trebalo bi da budu na dnevnom redu parlamenta krajem septembra i predstavnici subjekata vladajuće koalicije načelno podržavaju njihovo usvajanje.

Dopune zakona je predložio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, tvrdeći da je to racionalan predlog, kojim se prihvataju i preporuke Evropske komisije, koja je godinama ukazivala da je važno sve lokalne izbore održati u istom danu.

Pri sadašnjem stanju, u decembru ove godine očekuju nas lokalni izbori u Mojkovcu, Petnjici i na Cetinju, a početkom naredne u Ulcinju i u Beranama. U te dvije opštine trebalo bi da se glasa u martu.

Na proljeće, odnosno krajem maja naredne godine, najavljeno je glasanje u još 12 gradova i opština, u prvom redu, u Podgorici.

Bečićevim predlogom produžio bi se mandat lokalnoj vlasti u pomenutih pet opština do proljeća, to jest do maja, kada bi bili održani izbori u 12 drugih gradova i opština i eventualno i u Tuzima, ako bi tamošnji lokalni parlament sebi skratio mandat.

Bečić je predložio da se naredne godine istovremeno održe lokalni izbori u najvećem broju opština kako država ne bi konstantno bila u vanrednom političkom stanju i kako bi se spustile višegodišnje tenzije.