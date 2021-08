Lider SDP-a saslušan je zbog objavljivanja sadržaja internog mejla Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević saslušan je danas u podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu, zbog objavljivanja sadržaja internog mejla Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na sjednici skupštinskog Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje.

Informaciju da će Tužilaštvo saslušati Konjevića objavio je juče šef medijskog tima SDP-a Mirko Stanić.

"Koje krivično djelo je napravljeno objavljivanjem sadržaja ovog maila? Tužilaštvo saslušava službenike, a pozvalo je i predsjednika SDP koji je pročitao mail u Skupštini sjutra u 12h da da izjavu!!! Znači to što ministar laže javnost je u ovom sistemu prihvatljivo, a to što ga opozicioni poslanik uhvati da laže to je za proces pred tužilaštvom?! Baš 'osvježilo'," naveo je Stanić na Tviteru.