Savjetnik predsjednika Crne Gore i bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović dao je danas izjavu u Tužilaštvu povodom svog teksta “Vidimo se na Cetinju”.

“Radi se lično o mom stavu na koji imam pravo kao i svaki građanin. Saopštio sam činjenice koje svako može da tumači kako hoće. Vrlo jasno ću da saopštavam svoje stavove. Vjerujem da je bilo mnogo drugih prilika kada je trebalo pozvati i premijera kada je trebalo da daju izjave. Kada su po gradovima Crne Gore orgijali i narušavali bezbjednost građana. Premijer ne poštuje institucije države ne odazivajući se na pozive, ignorišući Tužilaštvo da da izjave, licemjerno je da on poziva nekog kada on to ne čini u državi u kojoj je premijer”, naveo je Veljović.