"Izborima nije vrijeme jer ima još mnogo obavezujućeg posla koji se očekuje od nove vlasti,"

Ipak, to ne znači da neko treba da bagateliše data obećanja ili da Vladu ne treba da interesuju očekivanja koalicija koje čine vlast, kazao je za Vijesti funkcioner Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović.

On je u intervjuu “Vijestima” rekao da ako Vlada pristaje da se njome manipuliše i da služi za unutarstranačke tuče, to je put u politički ponor i za većinu i za Vladu.

”Pravi je trenutak da napravimo rekonstrukciju Vlade i utegnemo škripuće resore koji se izvjesno neće konsolidovati ne bude li personalnih promjena. Mislim da je to redoslijed. Ne urodi li plodom ni taj lijek, slijede novi izbori i novo biranje. Njihova demokratičnost, kada god se dogode, biće obraz i naše većine i vlade kojoj dajemo podršku”, kazao je Danilović za Vijesti.

Tvrdi da bi sastanak između Demokrata i Demokratskog fronta (DF) otkočio procese i riješio ovu političku krizu.

Sastanak je tražio jedan od lidera DF-a Milan Knežević, da bi sa Demokratama, prije novog sastanka većine, riješili sporna pitanja.

Danilović je ranije predložio novi sastanak većine, u cilju rješavanja krize vlasti, bude održan 30. avgusta.

"Saopštio sam da nam je to obaveza i da sam spreman ponovo da iniciram susret, ali, istovremeno, i da ću sačekati do 20. avgusta s nadom da će do tada uslijediti međusobna komunikacija velikih političkih subjekata. U međuvremenu, kolega Milan Knežević je najavio mogućnost da DF razgovara sa Demokratama, što je ohrabrujuće. Nadam se da će tako i biti i iskreno se radujem tome. Vjerujem da je upravo to rješenje, te da bi jedan takav sastanak otkočio procese i riješio ovu političku krizu. Dakle, sačekajmo taj eventualni razgovor i dogovor, nakon kojega bi, siguran sam, tri pobjedničke koalicije lako i u rekordno kratkom roku riješile sve nesuglasice. Nadam se da bismo tako zaista praznično dočekali 30. avgust i samo verifikovali “novi sporazum” prihvatljiv i obavezujući za sve.

Ne treba natezati politički konopac do besmisla čikanjem - srušite Vladu ako smijete. To nije politička hrabrost ili mudrost nego pubertetsko kočoperenje koje uvijek završi neslavno", kazao je Danilović Vijestima.

Poručuje da se svi problemi mogu riješiti.

"Vratimo se tamo gdje je početak svađe i razvežimo čvor političkog sukoba. Sve potom biva riješeno u hodu. Suština zastoja je u prekinutoj vezi između većine i Vlade koju smo izabrali. Uspostavimo logičan poredak u kojemu Vlada odgovara onima koji su je izabrali, u kojoj se politike usaglašavaju i u kojoj nema iznenađujućih poteza koji nisu dogovoreni i nikad planirani. Svako od nas, bez obzira na broj mandata, čak i oni koji imaju samo po jedan, mogao bi nadigrati onoga drugoga ako Vlada pristaje da se njome manipuliše i da služi za unutarstranačke tuče. To je, međutim, siguran put u politički ponor i za većinu i za Vladu", naveo je Danilović.

Kazao je da u koaliciji Za budućnost Crne Gore nijesu razgovarali o novim izborima.

"Ako smo ozbiljni, dobro ćemo izvagati najkrupnije odluke. Izborima nije vrijeme jer ima još mnogo onog obavezujućeg posla koji se od nas očekuje. Ipak, to ne znači da neko treba da bagateliše data obećanja ili da Vladu ne treba da interesuje šta su očekivanja koalicija koje čine vlast. To neće proći jer takva praksa nigdje ne postoji. Ne treba natezati politički konopac do besmisla čikanjem - srušite Vladu ako smijete. To nije politička hrabrost ili mudrost nego pubertetsko kočoperenje koje uvijek završi neslavno", kazao je Danilović.

Smatra da pod hitno treba izabrati Tužilački savjet, odnosno pet članova za koje je Skupština nadležna.

"Ne držim ničiju stranu i mislim da javnost to vidi. Ne podržavam DF u neviđeno samo zato što smo u predizbornoj koaliciji. Bez kalkulisanja UCG je često i principijelno protiv određenih rješenja, ali to ne znači ni da su drugi u pravu. Zakočiti izbor TS zbog kandidature Nikole Bulatovića nije pošteno ni prema pravnoj struci ni prema njemu. Manje je bio potezan ili svrstavan u političkim krugovima od mnogih koje smo u međuvremenu birali. Recimo, niko nije nešto posebno zatezao oko izbora članova Savjeta RTVCG, niti prebirao po političkim pripadnostima kandidata", rekao je Danilović za Vijesti.

Obaveza je, kako kaže, da DF i Demokrate razriješe odmah taj spor.

"U maloj Crnoj Gori svakoga je moguće dovesti u neki kontekst, politički i prijateljski, sa pojedinim političarima. To ne znači da su takvi ljudi potrošeni ili neprofesionalni - naprotiv. Cijelo sudstvo nam je decenijama bilo u raljama vladajuće većine pa ipak, i tamo su pojedinci sačuvali ljudsku i profesionalnu čast", ističe Danilović.

Bliži se godišnjica od parlamentarnih izbora, a Danilović je ocijenio da je bolje je nego je bilo jer nema represije i straha, ali je, kako je kazao, gore od očekivanja.

"Pojedina ministarstva rade dobar posao, a ministarke i ministri u tim resorima su hrabri i nenametljivi. Ipak, nedostaje sistemska akcija, plan koji je javan i mjerljiv. Ja sam alergičan na pojedinačne genijalnosti i prorokovanje u vođenju državne politike, makar katkada to bilo iz najbolje namjere. Cijelo vrijeme se borim protiv mantre u kojoj “gospodar” vidi dalje, a narod očekuje prosvjetljenje.

Prezirem odluke o kojima se do trenutka konkretnog zbivanja ne zna ništa. To je karakteristično za novokomponovane biznismene i pojedina privatna preduzeća u kojima je vlasnik ujedno i vlasnik sudbina običnih ljudi. Vlade u demokratskim društvima su servisi i ne funkcionišu po principu iznenađenja nego na realizaciji očekivanog. Ipak, ima naznaka da bismo mogli, pobijedimo li sujete i partijske logike, ponuditi jedan novi put", kazao je Danilović za Vijesti.

Naglasio je da je uspjeh Vlade što je brutalna otimačina i pljačka budžeta zasada onemogućena.

"Zasada se uspješno upravlja kovid pandemijom, a nije ni malo lako imamo li u vidu potpunu otvorenost koju zahtijeva privreda. I to je jedan od velikih uspjeha", zaključio je Danilović za Vijesti.