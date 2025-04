Nikola Jovanović dakle, kako navode iz budvanskog NSD, u svojim pauzama od objava o krečenju zidova i pranju ulica po Budvi, pokušava da skrene pažnju javnosti lažnim aferama kako bi prikrio svoje sve očiglednije probleme sa DPS i Socijaldemokratskom partijom (SDP).

Izvor: Printscreen/ Instagram

Opštinski odbor (OO) Nove sprske demokratije (NSD) Budva pozvao je tužilaštvo i policiju da ispita sve navode predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića koje je iznio na račun bivšeg rukovodstva Turističke organizacije Budva (TOB), uz opasku da Jovanović plasiranjem lažnih afera pokušava da prikrije probleme sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

"Nije prošlo ni dva mjeseca a već se 'istopila' priča o podršci projektnoj podršci i platformama za razvoj Budve i DPS na velika vrata ulazi u organe vlasti u Budvi. Veliki broj članova i simpatizera grupe građana 'Budva naš grad', poštenih građana Budve koji su naivno povjerovali Jovanoviću, suočen je sa istinom da je njihova politička grupacija u koaliciji sa OKG (organizovana kriminalna grupa) DPS, i sada najavljuju pobunu i napuštanje Jovanovićeve grupe pa je on prinuđen da svakodnevno plasira izmišljotine i lažne optužbe kako bi smirio sopstveno članstvo", navodi se u reagovanju NSD Budva.

Nikola Jovanović dakle, kako navode iz budvanskog NSD, u svojim pauzama od objava o krečenju zidova i pranju ulica po Budvi, pokušava da skrene pažnju javnosti lažnim aferama kako bi prikrio svoje sve očiglednije probleme sa DPS i Socijaldemokratskom partijom (SDP).

"Nekada je Nikola Jovanović bio ljuti protivnik DPS-a, a sada je postao njihov koalicioni partner, što najbolje odslikava njegov karakter. On je, nažalost, prodao vjeru za večeru i ostaće upamćen kao najveći izdajnik u istoriji Budve i Crne Gore. On i njegovi trabanti kleli su se na Svetom pismu u manastiru Stanjevići da neće izdati i otići sa DPS. Zaklinjao se Jovanović da nikad neće kao Džaković, a postao je gori od svih Džakovića, Đurovića i Pajovića koji će ostati upamćeni u istoriji Crne Gore kao sinonim političke i ljudske izdaje. Elem, DPS mu je jasno stavio do znanja da bez njihove podrške nije ništa u Budvi. Ako se usudi da ih ne uvaži, spremni su da blokiraju svaku odluku u Skupštini opštine Budva. Ovo je čista prevara i sramota za građane koji su se borili 30 godina protiv DPS-a. Prevareni su od tzv. grupe građana, grupe kriminala, grupe izdajnika", ističu NSD Budva. Građani Budve nisu naivni, kako dodaju, "svima je jasno da je Jovanović sluga kriminala, a partnerstvo sa DPS-om pokazalo je njegovo pravo lice".

"Njegovo ponašanje, zasnovano na načelu 'drž’te lopova', neće proći. Tužilaštvo i policija moraju odmah da reaguju i istražiti sve navode Nikole Jovanovića, a mi mirne savjesti spavamo. Nismo kriminalci, nismo zelenaši, a prije svega, nismo izdajnici. Svaka istina Nikole Jovanovića je poput one lažne prijave povodom kupovine trajekta i anonimnih pisama i prijava protiv članova NSD-a kojima se obilato služio. Očekujemo da nadležni organi reaguju povodom nasilnog otimanja Opštinske izborne komisije (OIK) od strane grupe izdajnika, dešavanja u Odboru za izbor i imenovanje, kao i pritisaka na izmjene koalicionog sporazuma u cilju prilagođavanja Jovanovićevim interesima. Treba da se ispita zašto nije sprovedena odluka o preuzimanju Luke Budva, zašto nije usvojen program privremenih lokacija čime je nanijeta višemilionska šteta Opštini Budva", kazali su iz NSD Budva.

Oni su poručili da je takođe, neophodno istražiti tendere koji su rađeni, a iznose više miliona eura, te da su ti tenderi veći od budžeta mnogih opštinskih firmi, kao i nabavku opreme koja nikada nije ugrađena.

"Halabukom i napadima na NSD i njene funkcionere treba skrenuti pažnju sa svih nelegalnih aktivnosti Jovanivića i pajtosa a posebno sa penthausa od 110 kvadrata vrijednog više od 250 000 eura, automobila, poslovnih prostora i novih skupih odijela. Tražimo ozbiljnu i brzu reakciju nadležnih organa kako bi se zaštitili interesi građana Budve", kazali su iz NSD Budva.