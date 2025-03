Predsjednik Skupštine Andrija Mandić apelovao je na nadležne da uvedu prinudnu upravu u Šavniku ili da omoguće sprovođenje glasanja na dva biračka mjesta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je, na sjednici prvog redovnog proljećnoj zasijedanja parlamenta, kojoj ne prisustvuje opozicija, kazao da građani Šavnika već 20 dana protestuju jer vlast u toj opštini ne funkcioniše shodno Ustavu i zakonima države, prenose Vijesti.

"Apelujem na nadležne da se uvede prinudna uprava u tom gradu, ili da se omogući sprovođenje izbora na preostala dva biračka mjesta u toj opštini. Blokada magistralnog puta Nikšić - Žabljak nije nikome potrebna", kazao je Mandić.

Poslanici su usvojili predlog da Andrija Nikolić, bude na čelu Anketnog odbora, njegov zamjenik biće Milan Knežević, a članovi Gordan Stojović, Andrija Mandić, Momčilo Leković, Bogdan Božović, Oskar Huter, Nikola Zirojević, Filip Adžić i Vladimir Dobričanin, prenose Vijesti.

Predviđeno je da se Odbor bavi prikupljanjem informacija o postupanjima državnih organa i drugih subjekata u slučajevima politički motivisanih ubistava od uvođenja višestranačja, kao i okolnostima fizičkih napada i prebijanja novinara i drugih slobodnih intelektualaca od policijskih službenika poznatih kao "crne trojke".

Mandić je kazao da su uradili veliku stvar.

"Imaćemo priliku da razgovaramo ne samo sa žrtvama nego možda i sa onima koji su učestvovali u ovim radnjama, Crnoj Gori je potrebno da dobije istinu", kazao je Mandić.

On je pozvao one koji sa sumnjom gledaju na određena kadrovska rješenja u Anketnom odboru da budno prate rad, jer članovi Odbora, kako je dodao, žele da dođu do istine, prenose Vijesti.

"Anketni odbor nije sud ni tužilaštvo, ali jeste moćno sredstvo da oni koji su bili zaduženi da rješavaju ove slučajeve, da ih riješe sad. Mnogo ljudi je prošlo i muku i patnju, imamo ih čak i ovdje u parlamentu, očekujem mnogo od ovog Odbora", naveo je Mandić.

Poslanici su ponovo izglasali Zakon o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je predsjednik države Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje, prenose Vijesti.