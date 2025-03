Još se ne zna ko će sve biti u savezu s Mandićem i Kneževićem, a u igri su Prava i Ujedinjena

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Šef hercegnovskih Socijaldemokrata (SD) Rajko Komnenić trebalo bi da bude nosilac liste Evropskog saveza (ES) na predstojećim izborima u toj opštini, čelnik tamošnjeg odbora Demokratske partije socijalista (DPS) Dejan Stojadinović najvjerovatnije će predvoditi listu te stranke, dok bi listu Građanskog pokreta (GP) URA trebalo da nosi predsjednik njihovog hercegnovskog ogranka Nikola Radman, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Evropskom savezu (koji osim SD-a čine Socijaldemokratska partija i Liberalna partija) to će biti prvi nastup na izborima u Herceg Novom, s obzirom na to da su njegovi konstituenti do sada nastupali odvojeno.

Komnenić je i odbornik SD-a u aktuelnom sazivu novskog parlamenta.

Koalicija “Za budućnost Herceg Novog i Boke”, okupljena oko Nove srpske demokratije (NSD) Andrije Mandića i Demokratske narodne partije Milana Kneževića, nedavno je najavila nastup na izborima zakazanim za 13. april, te da će nosilac njihove liste biti aktuelni predsjednik tamošnje Skupštine opštine (SO) Ivan Otović (NSD). Međutim, nije poznato ko će sve biti u toj koaliciji. Prema informacijama “Vijesti”, u igri su, osim partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), i Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora.

Demokrate su saopštile krajem prošle sedmice da će im nosilac liste biti prvi čovjek Herceg Novi Stevan Katić, a listu su ranije rekli da će najvjerovatnije nastupiti samostalno. Na isti način na izbore bi trebalo da izađe i DPS, a nosilac bi im, kako saznaju nezvanično “Vijesti”, najvjerovatnije trebalo da bude Stojadinović. Međutim, izvor iz te stranke rekao je da ne isključuje mogućnost da im listu predvodi i nestranačka ličnost.

Najjača partija u državnom parlamentu, Pokret Evropa sad (PES), podržaće lokalnu Novsku listu, kojoj će nosilac biti njihov dosadašnji funkcioner i potpredsjednik Opštine Miloš Konjević. Ova dva politička subjekta sarađuju odranije, jer je Novska podržala PES na predsjedničkim izborima 2023, ali i bila u koaliciji s njima na parlamentarnim izborima održanim iste godine, kad je i ostvarila parlamentarni status.

Za ulazak u SO Herceg Novi takmičiće se i pokret Preokret, kom će to biti debitantski nastup u primorskoj opštini, Bokeški forum (BF), ali i dvije lokalne liste - “Otvorena Boka” i Građanski pokret za Herceg Novi “Idemooo”, na čijem je čelu nekadašnja izvršna direktorica tamošnjeg preduzeća “Vodovod i kanalizacije” Olivera Doklestić.

Ona je “Vijestima” kazala da su spremni za samostalan nastup, ali da postoji mogućnost razgovora s “Otvorenom Bokom”.

Predaja lista za hercegnovske izbore počela je 12. februara i trajaće do 18. marta u ponoć.

Tamošnji parlament ima 35 mjesta, pa je za formiranje vlasti potrebna podrška najmanje 18 odbornika.

Na prethodnim izborima, održanim 2021, koalicija okupljena oko Demokrata osvojila je 10 mandata, osam je dobila koalicija oko DPS-a (od čega je jedan pripao SD-u), po sedam su dobili Novska lista i koalicija okupljena oko bivšeg DF-a, GP URA je zaradio dva, a Prava jedan mandat.

Vlast su formirale sve liste, osim koalicije okupljene oko DPS-a.