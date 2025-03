Načelnik Službe za finansijske, opšte i pomoćne poslove Ministarstva odbrane Marko Drobnjak, kom se sudi zbog sumnje da je oštetio državni budžet za 31.220 eura, biće suspendovan do okončanja tog postupka.

“Danas (srijeda prim. aut) je, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, obavljen službeni razgovor s Markom Drobnjakom i biće doneseno rješenje kojim će mu se do okončanja krivičnog postupka ograničiti vršenje dužnosti na način što će mu se zabraniti obavljanje poslova u državnom organu (suspenzija)”, naveli su iz Ministarstva, dodajući da će rješenje biti donijeto u skladu s rokovima propisanim Zakonom o upravnom postupku, prenose Vijesti.

“Vijestima” su to kazali iz resora na čijem je čelu Dragan Krapović (Demokrate).

Iz Osnovnog suda u Podgorici listu su rekli da je predmet protiv Drobnjaka formiran i da se nalazi u fazi glavnog pretresa.

“Vijesti” su krajem februara 2022. godine objavile da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) odbacilo krivičnu prijavu Ministarstva odbrane protiv bivšeg čelnika tog resora Predraga Boškovića i nekadašnjih funkcionera tog ministarstva Mihaila Volkova i Alme Ljuljanaj Jovićević, ocjenjujući da Bošković nije formirao kriminalnu organizaciju koja je fiktivnim nalozima, preko jedne turističke agencije, oštetila državni budžet. Međutim, prijava nije odbačena protiv Drobnjaka.

Prema tvrdnjama SDT-a, Drobnjak je odgovoran za zloupotrebu državnog novca, a sumnjiče ga i da je istovremeno doveo u zabludu Boškovića, Ljuljanaj Jovićević i Volkova, kako prenose Vijesti.

“U odnosu na prijavljenog Marka Drobnjaka, načelnika Službe za finansije u Ministarstvu odbrane i NN lica iz turističke organizacije ‘Marco Polo travel agency’, Vaša krivična prijava je dostavljena na nadležnost i dalje postupanje Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja... a NN lica iz turističke organizacije ‘Marco Polo travel agency’ izvršila produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju”, piše u rješenju SDT-a.

Objašnjeno je da je Drobnjak imao svojstvo službenog lica, ali ne i javnog funkcionera, te da taj slučaj nije nadležnost SDT-a i iz razloga što pribavljena imovinska korist ne prelazi 40.000 eura.

Bivša ministarka odbrane Olivera Injac (Pokret Evropa sad) podnijela je krajem juna 2021. krivičnu prijavu zbog nezakonitog trošenja državnog novca tokom mandata njenog prethodnika Boškovića. Napisala je da su prijavljene osobe lažnim nalozima, preko agencije, plaćale seminare koji nikad nisu održani...

Tri seminara za dvije sedmice

Specijalni tužilac Saša Čađenović (koji je u međuvremenu uhapšen i osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije) u obrazloženju rješenja SDT-a naveo je da je u postupku izviđaja, u svojstvu građanina, saslušao više osoba. Međutim, na tom spisku nema Boškovića i Volkova, prenose Vijesti.

Drobnjak je 4. avgusta 2021. pred tužiocem ispričao da nije bio zadužen za obezbjeđivanje hotelskog smještaja za strane delegacije, seminare, radionice... Kazao je i da im je turistička agencija 1. decembra 2020. dostavila račun za hotelski smještaj u iznosu 4.620 eura, ali da Ministarstvo odbrane gotovo svakodnevno ima potrebu za obezbjeđivanjem hotelskog smještaja, zbog čega je i izvršio plaćanje.

Isto objašnjenje dao je i za plaćanje seminara navodno održanih u hotelima “Hilton” od 15. do 18. jula 2020, “Splendid” od 20. do 23. istog mjeseca i “Ramada” nekoliko dana kasnije - od 27. do 30 jula, prenose Vijesti.

“Kaže da su računi plaćeni shodno ugovoru, s obzirom na to da se podaci s fakture poklapaju sa zaključenim ugovorom s agencijom ‘Marco Polo’. U opisu njegovog posla nije bilo da li su ili ne održavani seminari, niti mu je bila obaveza da izvrši provjeru prije plaćanja po navedenim ili sličnim fakturama”, piše u spisima predmeta.

Đorđije Brajović, koji je saslušan u ovom slučaju, priznao je tužiocu da njegova agencija “Marco Polo” nije organizovala te seminare, pojasnivši da je fakturu napisao po instrukcijama Drobnjaka, a potom novac prebacio na račun agencije “2R travel”. Isto je objasnio i za plaćanje noćenja u hotelu “Hilton”, ali i za fakturu koju su dobili od firme “VL Mobile”, a koja je iznosila 5.511,5 eura.

“Robu koja je naznačena u računima njihova agencija nije zaprimila, niti im je ista isporučena”, rekao je pred tužiocem, dodajući da je i tada od Drobnjaka obaviješten da će dobiti račun od dobavljača.

Direktor “VL Mobilea” Goran Radusinović, je međutim, tvrdio da su agenciji dostavili elektronske uređaje, a direktorica “2R Travel” Radmila Bulajić rekla je da je fakturama za seminare koji nijesu održani naplatila dug od Ministarstva. Zaposleni u tri crnogorska hotela - Andrija Pešić, Milica Vuković i Bojan Kovačević kazali su da u periodu kad je to naznačeno, u fakturama nijedna turistička agencija, niti resor odbrane kod njih nijesu organizovali seminare.

Iako je utvrđeno da usluge koje su fakturisane nijesu pružene, da su Bošković i Volkov izdali ovjeren nalog za plaćanje, a Ljuljanaj Jovićević ovjerila izjavu da je usluga izvršena, tužilaštvo nije našlo osnov da ih krivično goni. Tužilac je ocijenio da Bošković, Volkov i Ljuljanaj Jovićević, kad su odobravali plaćanje s državnog računa, nijesu mogli znati da li su usluge navedene u računima zapravo pružene ili ne.

“Već je to u konkretnom slučaju od strane prijavljenih lica koja su obavljala određene funkcije u Ministarstvu odbrane, jedino znao Marko Drobnjak”, piše u rješenju.

“Lažni skupovi” tokom pandemije i nakon pada DPS-a

Injac je u krivičnoj prijavi navela da su “lažni skupovi” organizovani u periodu pandemije virusa korona, a neki i nakon parlamentarnih izbora sprovedenih 30. avgusta 2020, na kojima je stranka čiji je funkcioner Bošković, Demokratska partija socijalista (DPS), ostala bez vlasti nakon tri decenije.

U prijavi SDT-u se izražava sumnja da novac koji je uplaćivan agenciji “kriminalna grupa” naknadno podijelila međusobno i da se radilo o uplatama od po 4.000, 5.000 i 6.000 eura, kako prenose Vijesti.