Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pozivamo opoziciju da se vrati u parlament i da zajedno usvajamo zakone potrebne za Evropsku niju (EU), saopštio je danas predsjednik Vlade Crne Gore i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži Iks komentarisao to što se Osnovni sud u Podgorici prvostepenim rješenjem oglasio "apsolutno nenadležnim" za postupanje u predmetu bivše sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović, te što je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) odlučila da je sudija Ustavnog suda Budimir Šćepanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer se nije izuzeo od odlučivanja o tome da li je ispunio uslove za prestanak sudijske funkcije.

"Osnovni sud odbacio tužbu u slučaju Đuranović; ASK utvrdio da je Šćepanović u konfliktu interesa jer je odlučivao o uslovima za prestanak sopstvenog sudijskog mandata. Sada je sve jasno. Pozivamo opoziciju da se vrati u parlament i da zajedno usvajamo zakone potrebne za EU", napisao je Spajić na Iksu.