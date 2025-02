Kaže i da se sindikat sa jedne strane bori da radnicima zarade budu redovne, a sa druge strane kao odgovorni službenici vode računa da opština Kotor bude funkcionalna.

Zaposleni u Opštini Kotor zbog političke situacije u tom gradu još nijesu primili januarsku platu, pa će se već krajem naredne sedmice okupiti ispred zgrade opštine, a blokiraće i saobraćajnicu na kružnom toku. Kako najavljuju, protestovaće u vrijeme pauze, od 11 do 11 i 30 minuta, kako ne bi ispaštali građani.

“Radnicima opštine Kotor, već kasnija isplata zarade za januar. Razloge za to znamo. Oni su prije svega politički, a uzrokovani su još uvijek nezavršetkom izbora koji su održani u našoj opštini još krajem prošle godine”, kaže za TVCG Aleksa Blagojević, zaposleni u Opštini Kotor.

Kaže i da se sindikat sa jedne strane bori da radnicima zarade budu redovne, a sa druge strane kao odgovorni službenici vode računa da opština Kotor bude funkcionalna.

“U tom smislu, u skladu sa zakonom, nama ne preostaje ništa drugo nego da ukažemo na sve ove probleme, a to je na osnovu sastanka radnika koji je održan u opštini Kotor. Prije nekoliko dana smo većinom glasova donijeli odluku da već krajem sljedeće sedmice organizujemo proteste ispred zgrade Opštine i na kružnom toku gdje ćemo nakratko blokirati saobraćajnicu i to isključivo za vrijeme trajanja naše pauze od 11.00 do 11.30 sati”, kaže Blagojević.