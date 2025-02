Iz MJU ukazuju da je mišljenje Glavnom gradu Podgorica dato povodom potpuno drugačije pravne situacije, u kojoj je primjena odredbi člana 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika u potpunosti primjerena svrsi zbog koje je uspostavljena.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Ministarstvo javne uprave odbacuje neutemeljene tvrdnje predsjednice SO Šavnik Nadežde Kotlice da se ovo Ministarstvo u tumačenju lokalnih dilema upravlja duplim aršinima, navodi se u reagovanju MJU. Podsjećamo da je Kotlica poručila ministru MJU Marašu Dukaju da se njih rad zasniva na poštovanju Ustava i zakona, te da se on u tumačenju lokalnih dilema upravlja duplim aršinima.

Iz MJU ukazuju da je mišljenje Glavnom gradu Podgorica dato povodom potpuno drugačije pravne situacije, u kojoj je primjena odredbi člana 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika u potpunosti primjerena svrsi zbog koje je uspostavljena.

“Podsjećamo da je u konkretnoj situaciji izborni proces bio okončan, u smislu da je opštinska izborna komisija objavila rezultate izbora, a da je u periodu do potvrđivanja mandata nastala potreba za održavanjem sjednice Skupštine Glavnog grada. U tom smislu, naglašavamo da cilj i smisao primjene odredbe člana 14 Zakona o izboru odbornika i poslanika nije u obezbjeđivanju neograničenog trajanja mandata odbornika, kako to tumači predsjednica SO Šavnik, već upravo da se stvore uslovi za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave u kratkom vremenskom periodu, kada to zahtijevaju konkretne okolnosti”, ističe se u reagovanju.

U tom smislu je, ističu, dato mišljenje na zahtjev Glavnog grada, što apsolutno nije ista situacija kao u opštini Šavnik, obzirom da je mandat odbornicima SO Šavnik počeo još 2018. godine i da u 2025. godini sigurno nema izborni legitimitet za donošenje odluka.

“Ministarstvo javne uprave se, u davanju mišljenja i tumačenju propisa, rukovodi isključivo principima ustavnosti, zakonitosti, demokratske odgovornosti, što toplo preporučujemo i odbornicima SO Šavnik, a u cilju očuvanja Ustavom zajemčenog prava građana na lokalnu samoupravu”, saopšteno je iz MJU.