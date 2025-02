Aleksić je automobilom “mercedes E 280” putovao na relaciji Nikšić-Podgorica, Nikšić-Cetinje ili sva tri grada u jednom danu.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Budimir Aleksić, potpredsjednik Vlade (NSD) u januaru je službenim vozilom prešao 5.000 kilometara, njegov kolega Milun Zogović (DNP) 2.048, a ministar bez portfelja Milutin Butorović (PES) 2.912 kilometara.

To pokazuju podaci iz putnih naloga za korišćenje službenih automobila za januar tekuće godine, koji su objavljeni na sajtu Vlade, prenose Vijesti.

Aleksić je automobilom “mercedes E 280” putovao na relaciji Nikšić-Podgorica, Nikšić-Cetinje ili sva tri grada u jednom danu. Aleksić je potpredsjednik vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama.

Tokom januara je, prema podacima aktivnosti sa sajta Vlade, imao jedan događaj, kada je boravio u radnoj posjeti Matici srpskoj - Društvu članova u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović je službenim vozilom “mercedes E 280” po jednom putovao od Rožaja do Plava, do Budve i Berana i nekoliko puta od Plava do Podgorice, prenose Vijesti.

On je tokom januara imao dva događaja - prisustvovao je potpisivanju ugovora o zajmu između CEDIS-a i EBRD-a za finansiranje projekta CEDIS SCADA - Pametna digitalizacija, a u Vladi se sastao sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterinom Paniklovom.

Ministar bez portfelja Milutin Butorović je takođe “mercedesom E 280” putovao do Nikšića i nazad, najčešće dva puta dnevno.

Na spisku su i samostalni referenti koji su uglavnom službena vozila koristili u lokalu, u jednom slučaju do Tirane i nazad, potom do Cetinja, Bara, Budve, Tivta, Nikšića, Bijelog Polja...