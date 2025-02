Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović odgovarajući na novinarska pitanja nakon svečanog otvaranja Praznika mimoze je istakao da ne može biti zadovoljan zimskom turističkom sezonom, ali da je optimističan oko ljetnje turističke sezone.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

"Ono što vidim kao probleme u najavi jeste što Evropska komisija insistira da Crna Gora svoj vizni režim u potpunosti prilagodi viznom režimu Evropske unije. Nismo ni na nebu, ni na zemlji – nismo dio EU, a turistička smo zemlja.Naravno da ljudi ne žele da idu negdje ako im je potrebna turistička viza, te se nadam da će Vlada tu uspjeti da bolje ispregovara tu našu poziciju koja je vezana za naš nacionalni interes, a to je da sa što više zemalja imamo jedan bezvizni režim, kako bi naša turistička privreda i cjelokupna ekonomska aktivnost bile puno bolje. Nije lako, ali borićemo se za naš interes - kazao je Milatović, prenosi Mediabiro.

Napomenuo je da gosti iz regiona čine više od trećine cjelokupnog turističkog prometa u Crnoj Gori.

"Srbija je tu apsolutno važna. Kada sam bio ministar često sam govorio da je nama Srbija individualno najveći ekonomski partner, te sada kao predsjednik činim sve što je u mojoj moći da politika zapravo bude promoter ekonomskih odnosa, a ne kočnica. To je u interesu građana Crne Gore i Srbije, to je u interesu naših ekonomija. Isti takav pristup imamo i prema svim drugim zemljama regiona. Mi smo zemlja koja najviše zavisi od zemalja iz regiona i kao takva vodimo jednu dobrosusjedsku politiku. Sve zemlje regiona su za Crnu Goru više od ekonomije, to su zemlje sa kojima imamo zajedničku prošlost, zajedničku sadašnjost i sasvim sigurno zajedničku budućnost - istakao je Milatović.