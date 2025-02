Božović je u prošloj godini koštao kasu Budve 24.812 eura (bruto), a njegova neto mjesečna plata iznosila je 1.480 eura. I on je osjetio blagodeti ekonomskog programa “Evropa sad 2”, pa je u posljednja tri mjeseca prošle godine primio po 1.588 eura.

Milo Božović, pritvoreni dojučerašnji predsjednik Opštine Budve, primio je u 2024. godini na ime ličnog dohotka 18.087 eura. Ako je suditi po radnim listama koje su osnov za obračun zarade, bivši prvi čovjek prijestonice crnogorskog turizma imao je svakog mjeseca pun radni učinak - po 174 radna sata, bez izuzetaka.

Božović je u prošloj godini koštao kasu Budve 24.812 eura (bruto), a njegova neto mjesečna plata iznosila je 1.480 eura. I on je osjetio blagodeti ekonomskog programa “Evropa sad 2”, pa je u posljednja tri mjeseca prošle godine primio po 1.588 eura.

Radne liste za bivšeg čelnika Budve od januara do avgusta potpisivao je i prosljeđivao Sekretarijatu za finansije bivši predsjednik Skupštine opštine (SO) Nikola Jovanović, a potom je, od septembra do decembra, Božovićevu radnu evidenciju vodio sekretar budvanske Skupštine Berislav Fabris.

Radne liste pokazuju da nekadašnji prvi čovjek Budve nije koristio godišnji odmor, da u 2024. nije bio na bolovanju, niti da je odsustvovao s posla, jer je svakog mjeseca uredno evidentirano da je imao po 174 radna sata.

Božovića Specijalno državno tužilaštvo, u više krivičnih postupaka, tereti da je dio organizovanih kriminalnih grupa koje su na međunarodnom nivou švercovale kokain.

Pitanje statusa, pa i plate Božovića, postavila je Vlada prije gotovo godinu usvajanjem Odluke o upozorenju, od 14. marta 2024. Ona je tada, u skladu sa Zakonom o radu, upozorila SO Budva da u roku od 10 dana privremeno udalji s rada Božovića zbog izricanja mjere pritvora u periodu dok pritvor traje.

Istim zakonom propisano je da za vrijeme privremenog udaljavanja s rada zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini jedne trećine, a ako izdržava porodicu, u visini jedne polovine mjesečne zarade koju je ostvario u mjesecu prije privremenog udaljavanja.

Sjednica SO Budva, međutim, nije održana, pa nije došlo do “privremenog udaljenja s rada” pritvorenog Božovića, a Ministarstvo javne uprave (MJU) je zbog toga bilo, kako je saopštilo, “zabrinuto”.

“Iz dokumentacije koja je dostavljena ovom organu, proizlazi da je predsjednik Skupštine opštine Budva sazvao dvije sjednice s tačkama dnevnog reda: Predlog odluke o usvajanju Starteškog plana razvoja Opštine Budva 2024 - 2028. godina, Predlog rješenja o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Budva, Predlog rješenja o udaljenju s rada predsjednika Opštine Budva. Kako Skupština Opštine Budva nije uspjela da realizuje sve obaveze iz Odluke o upozorenju Vlade, donijeli su Odluku o skraćenju mandata Skupštini opštine. Shodno tome, nije raspuštena Skupština opštine Budva jer je skraćen mandat i raspisani su izbori”, navedeno je tada u odgovoru MJU-a “Vijestima”.

Razriješena potpredsjednica Opštine Budva Jasna Dokić, pozivala je Vladu više puta da reaguje. Prvo odmah nakon što su se bili stekli zakonski uslovi, a to je šest mjeseci od hapšenja (Božović je lišen slobode 13. aprila 2023.) kad je trebalo da bude razriješen, kabinet Dritana Abazovića, a potom i Milojka Spajića nijesu pokazali crnogorskoj javnosti da se ne može nalaziti na čelu jednog grada čovjek koji je pod ozbiljnim optužbama i protiv kojeg su u međuvremenu podignute dvije optužnice da je bio dio organizovanih narko-grupa koje su švercovale tone kokaina.