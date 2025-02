Iz URE su u izjašnjenju Agenciji naveli da partija ima svojstvo jedinstvenog pravnog lica shodno odredbi člana 7 stav Statuta GP URA, dok odredba iz člana 87 stav 2 Statuta predviđa da partija vodi jedinstveno računovodstveno poslovanje.

Građanski pokret URA prekršio je član 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer je tokom 2022. godine sa računa ženske organizacije izvršio plaćanje u iznosu od 72.309 eura, a da prethodno nije donio akt – Statut ženske organizacije, kako je to propisano zakonom, već je isto izvršio na osnovu Pravilnika o načinu organizovanja i rada Foruma žena GP URA, to je utvrdila Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), prenosi CDM.