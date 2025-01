Radulović navodi da jedino kazne mogu spriječiti funkcionere da u buduće ne krše zakone.

Agencija za sprečavanje korupcije je donijela odluku da poslanik SD-a i predsjednik Skupštine opštine, Bar Branislav Nenezić, ne može obavljati dvije funkcije, piše RTCG.

"Gdje je jasno propisana nespojivost određenih javnih funkcija, što ima za cilj sprečavanje sukoba interesa i zaštitu javnog interesa. Najbitnije je da nije u pitanju samo zakonska regulativa, već i ključan mehanizam i jasan standard u cilju očuvanja povjerenja građana u javne institucije. Takođe, odluke Agencije imaju za cilj jačanje integriteta i povjerenja u radu javnih funkcionera i transparentnost uradnji državnih i lokalnih organa, a podsjećamo i apelujemo da svaki javni funkcioner dužan da se pridržava zakonskih odredbi koje regulišu svoje ponašanje u obavljanju funkcija" kaže Drakić.

Poslanik SD-a Branislav Nenezić je rekao Radiju Bar da se on u ranijem periodu izjasnio po tom pitanju, da je podnio tužbu Upravnom sudu protiv Agencije za sprečavanje korupcije, pa će sačekati stav suda i na osnovu njega donijeti svoju odluku, prenosi RTCG.

Poslanik Nove srpske demokratije i predsjednik Opštine Nikšića Marko Kovačević, za kojeg je Agencija takođe nedavno odlučila da nezakonito obavlja dvije funkcije, našem je radiju kazao da djelovanje ASK-a ima, kako sumnja, političku pozadinu.

"ASK je donio mišljenje u kojem tvrdi da sam u aprilu prekršio zakon koji je počeo da važi u junu prošle godine. Prosto je bilo nemoguće da u aprilu postupam po odredbama zakona koji još uvijek nije postojao. Ovakva primjena zakona, kakvu je sproveo ASK, u mom slučaju je neustavna i usmjerena ka tome da ugrozi moja stečena prava i dovede me u stanje pravne nesigurnosti. Sumnjam da ovakvo djelovanje ASK-a, u kojem po svaku cijenu žele da novi zakon primjene retroaktivno, ima političku pozadinu", kaže on.

Advokat i pravnik Veselin Radulović rekao je da treba pooštriti zakone u ovoj oblasti, da bi funkcioneri počeli da se kažnjavaju.

"Moje lično mišljenje je da u ovakvim slučajevima težeg kršenja zakona treba razmisliti o težim sankcijama u vidu zabrane obavljanja javnih funkcija u nekom periodu".

Radulović navodi da jedino kazne mogu spriječiti funkcionere da u buduće ne krše zakone.