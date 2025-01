Bivši predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da se osjeća sigurno u Crnoj Gori, ali i da je zabrinut razvojem događaja u državi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U intervjuu za Al Džaziru Đukanović je rekao i da bi se Evropa mogla naći na suprotstavljenoj strani Americi, i da izbor novog američkog predsjednika Donalda Trampa nesumnjivo ima implikacije na globalnu politiku.

Đukanović je ocijenio da su između dva mandata Trampa, globalni politički poremećaji poprilično ostavili neizvjesnost u odnosu na to koji je matični pravac svjetske politike danas.

"Sa povratkom Donalda Trampa u Bijelu kuću ta neizvjesnost je porasla, jer znamo, analitičari su saglasni samo u jednom - jedino što je predvidivo, to je nepredvidljivost Trampove politike", naveo je Đukanović, prenosi portal Vijesti.

On smatra da u tom kontekstu treba ozbiljno primiti i upozorenje, skeptika, koji kažu da treba s rezervom se odnositi i prema najvažnijoj izjavi koju je Donald Tramp dao u susret njegovoj inauguraciji, a to je da neće biti Trećeg svjetskog rata.

"Želio bih da podsjetim, da je tokom svog prvog mandata kazao da bi Crnogorci, kao citiraću, veoma snažni, veoma agresivni ljudi, mogli izazvati Treći svjetski rat. Da umirim ukupnu javnosti pa kažem neće to biti do nas", kazao je Đukanović.

On je dodao i da se prisustvuje rađanju novog svjetskog poretka.

Đukanović je rekao da se osjeća sigurno u svojoj državi, "gdje bi se mogao osjećati sigurnije".

"Osjećam se vrlo srećno što sam dio generacije koja je uspjela da ostvari istorijski san generacija Crnogoraca i povrati Crnoj Gori državnost. Da li sam zabrinut razvojem događaja u Crnoj gori - apsolutno", istakao je Đukanović.

On je naveo da se samo nerazuman čovjek ne bi brinuo intenzitetom ruiniranja onoga što su tekovine savremenog razvoja Crne Gore tokom posljednje četiri godine.

Đukanović je dodao da je posebno zabrinut nakon tragičnih događaja na Cetinju.

"Ti tragični događaji u dva navrata su nas opomenuli da je proces ruiniranja svih državnih funkcija Crnoj Gore u ozbiljnom zamahu i da danas možemo da kažemo da sistem bezbijednosti nije u lošem stanju - nego da je sistem bezbijednosti pred nestajanjem", kazao je Đukanović.

On smatra da sistem bezbijednosti nije u stanju da garantuje građanima Crnoj Gore elementarnu građansku sigurnost.

Đukanović je ocijenio da je odnos zapadne politike prema Zapadnom Balkanu prethodnih godina bio potpuno pogrešan.

On je naveo da kada bih danas na osnovu posljedica sudio o zapadnoj politici u našem regionu posljednjih nekoliko godina, rekao da je ta politika bila proruska.

Đukanović je rekao da veoma cijeni što je zapadna politika na agresiju Rusije na Ukrajinu odgovorila odlučno i jedinstveno.

"Odgovorila je u namjeri da spriječi istorijski revizionizam Vladimira Putina i formiranje ruskog svijeta, što bi trebalo da bude neka replika Sovjetskog saveza koja bi obezbijedila Rusiji onu geopolitičku važnost koja je imala u vrijeme Sovjetskog saveza", kazao je Đukanović.

On je dodao je za to vrijeme ta ista politika na Zapadnom Balkanu duvala vjetar u jedra srpskom svijetu.

"A srpski svijet nije ništa drugo do replika ruskog svijeta. Dakle, postavlja se naravno pitanje zašto je to tako, zašto se to tako događalo", upitao je Đukanović.

On je istakao da mislim da je kompletno bila pogrešna politika zapadnog svijeta prema ovom regionu.

"Uključujući licemjerje da se uvijek isticalo kako je to evropska politika, koju u Sjedinjenim Američkim Državama samo slijede. Ne, to je neistina. Ovu politiku je kreirao Stejt dipartment, a Evropa je samo slijedila", naveo je Đukanović.

On je kazao da su litije bile kleronacionalistička kontraevolucija u Crnoj Gori koja je imala za ambiciju da potpuno revidira karakter Crne Gore.

Đukanović smatra da je ta revolucija imala za cilj da Crnu Goru, umjesto da bude građanska, učini nacionalnom, i to srpskom državom.

"Da Crnu Goru od sekularne preobrati u teokratsku državu, iako je Crna Gora napustila teokratiju još u vrijeme knjaza Danila Petrovića, polovinom XIX. vijeka. Da Crnu Goru od prozapadne i NATO države učini proruskom državom. i u finalu, da Crnu Goru od nezavisne države i suverene države učini sastavnim dijelom srpskog svijeta", rekao je Đukanović.