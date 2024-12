“Što se tiče sastanka sa predsjednikom i gospodin Milatović nam je poslao pozive. Dao je tri datuma, ja se sa zadovoljstvom odazivam na te pozive. Čuli smo njegovu izjavu o izbornoj reformi, ista rješenja kao ono što je PES nekada propagirao. Radujemo se tim idejama”.

Milojko Spajić je pozvao predsjednika države Jakova Milatovića na razgovor, kako prenose Vijesti.

Rekao je da sa njegove strane “nema ratnih sjekira”.

“Lula mira je tu, spreman sam na razgovor i saradnju. Mislim da je prenapumpana ta priča, ljudi koji malo vole medijsku pažnju. Mislim da možemo jako dobro da sarađujemo”, rekao je Spajić u gostovanju na Adria TV.

Pričajući o sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost, koja je trebalo da se nastavi 10. decembra, Spajić je kazao da su dan prije najavili da neće doći ako se ne stvore uslovi i budu prisutni ministar odbrane i načelnik Generalštaba.

Davajući odgovor na pitanje autorke emisije da li je i sam spreman da pozove Milatovića na razgovor, on je odgovorio potvrdno.

“Koristim priliku ovu sada da pozovem Milatovića na razgovor, da se vidimo i diskutujemo na svaku temu”, rekao je Spajić, kako prenosi portal adria.tv, pišu Vijesti.

Premijer je kazao da je Crna Gora za 12 godina zatvorila samo tri poglavalja.

“Vi znate koliko vremena se IBAR pominje, a sada smo preskočili taj minimalni nivo vladavine prava koji EU očekuje od nas u pristupanju. Ispunjenost mjerila za EU je za prvih deset mjeseci ove godine preko 60 odsto. Prošle godine, kada je bila Vlada Dritana Abazovića, ta ispunjenost je bila tri puta manja. To prepoznaje EU, Evropska komisija koja je predložila zatvaranje četiri poglavlja. Vidjećemo, sve zemlje EU treba da se slože, nije to jednostavan proces, ali zahvalni smo na podršci članicama”.

Smatra da je došlo vrijeme da sve zemlje Zapadnog Balkana napreduju ka EU, a da će Crna Gora "biti stožer te priče".

“Što se tiče Hrvatske, vi znate da smo potpisali Barometar, da smo kao Vlada i skupštinska većina potpisali Barometar 26 koji eksplicitno govori o tome da će se sve partije i činoci truditi da imamo najbolje odnose sa zemljama članicama”.

Rezultat za godinu rada ove Vlade je, kako kaže, zatvaranje tri poglavalja, prenose Vijesti.

“Ja se nadam da će se opozicija priključiti ovoj inicijativi, nadam se da ne želi da koči ulazak u EU nepotpisivanjem ovog dokumenta. Mislim da nema prepreka da opozicija potpiše incijativu”.

On ističe da su Hrvati naši susjedi, da pričamo istim jezikom, te da treba iskoristiti taj potencijal i imati takvog partnera u EU.

Milojko Spajić kaže Vlada konstantno podržava Upravu policije, SDT i SPO, ali da je, kad je riječ o hapšenjima “krupnih riba”, posljednja riječ na sudovima.

“Sudovi su ti koji donose odluku, presudu. Vi znate da su sudovi posebno iskritikovani u svim evropskim izvještajima. Posebno ćemo obratiti pažnju na reformu sudstva u budućnosti. Vi znate da smo zakonima o sudskom savjetu, IBAR zakonima malo pokrenuli taj točak. Ali to je nedovoljno, mora se raditi na novim reformama. Ne želim da barjačim sa hapšenjima, a oni koji jedva prelaze cenzus zasluge pripisuju sebi, to je nevjerovatno”, rekao je on.

On kaže da je upravo bivši ministar Petar Ivanović, koji je uhapšen ove sedmice, podržao prethodnu Vladu.

“On je tu Vladu branio od svih nas, kada smo napadali loše prakse. Gospodin Ivanović je bio jedan od najglasnijih mehanizama gospodina Abazovića. Sada je Abazović opet na našoj stani, pa doborodošao nazad”.

Odgovarajući na pitanje da li postoje neki formalni ili neformalni dogovori sa bivšim predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, Spajić je rekao da takve sumnje dolaze od "duboke opozicije" koja je direktno sarađivala sa Đukanovićem i radila sa njim, pišu Vijesti.

“Ne želim da pričam nekom populističkom pričom. Mislim da bi to bilo jako štetno od izvršne vlasti da daje bilo kakav nalog sudstvu ili tužilaštvu. To bi nas trajno oštetilo jer to je ono što se dešavalo prije 2020. i uništilo povjerenje građana u institucije… Ne pada mi na pamet da se bavim time, ukoliko postoje dokazi kakve vrste, treba time da se bavi tužilaštvo, i puna podrška SDT-tu za svakog građanina, pa i gospodina Đukanovića da se provjere”, kazao je Spajić.

On poručuje da ne postoji nikakav “dil”, kao i da ne pravi nikakve dilove formalne ili neformalne dogovore van javnosti.

“To se neće desiti. Ljudi u Crnoj Gori mogu da računaju na to da sve odluke u Crnoj Gori donosim sam. Ukoliko pogriješim, pogriješili smo, i preuzimamo odgovornost. Naša prednost je jer nijesmo korumpirani, ne želimo da pretvorimo Crnu Goru u privatnu državu, ne želimo da se okoristimo o sirotinji, koja je ostala nakon 30 godina vladavine DPS-a. Sprženom zemljom iz ekonomske sfere”.

Rekao je da postoje elementi unutar vlasti koji ne predstavljaju državu na pravi način i smatra da ima puno neradnika u državnoj upravi.

“Upravo zbog toga sam osokolio mog šefa kabineta Branka Krvavca da vodi jednu priču efikasnije državne uprave, odnosno optimizacije, koja ne znači samo smanjenje broja radnika. U mnogo slučajeva to znači smanjenje ali u nekim slučajevima i povećanje. Nama u inspekcijama treba mnogo ljudi, fali medicinskih tehničara, ljudi u policiji… Sa druge stane, negdje ima previše ljudi, koji ništa ne rade ili opstruiraju, ali i to će se riješiti. Očekuje se od nas da poštujemo ta prava ljudi koji su zaposleni i djelovanje prema ljudima koji su neradnici i prave štetu državi, mora se naći zakonski balans”, kazao je Spajić, kako prenose Vijesti.