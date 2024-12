Ona je navela da je joj se Jovanović jedini obraćao, dok su ostali ćutali.

Smijenjena potpredsjednica Opštine Budva Jasna Dokić podnijeće krivičnu prijavu protiv lidera političke grupacije „Budva naš grad“ Nikole Jovanovića i još 30 osoba, koji su jutros, kako tvrdi, nasilno upali u zauzeli kabinet i Opštinu Budva, te je onemogućili, kao zakonito izabranu potpredsjednicu, da dođe na radno mjesto, uz vrijeđanje i omalovažavanje.

Ona je „Vijestima“ kazala da je ujedno uputila dopis ministru javne uprave Marašu Dukaju da hitno reaguje i spriječi bezakonje i anarhiju u Opštini Budva, te da preduzme pravne radnje protiv pritvorenog predsjednika Opštine Mila Božovića u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Dokić je ispričala „Vijestima“ da je jutros došla na posao, te da nije znala da je donijeto rješenje od strane predsjednika Opštine o njenom razrješenju.

„Kada sam ušla u kancelarije Službe predsjednika, okružili su me nepoznati ljudi. Nijesu mi dozvolili da uđem u kabinet. U kancelariji porte sjedio je već Nikola Jovanović, a kancelarija kao i predvorje bili su puni ljudi, od kojih si mnogi meni nepoznati i niko od njih nije zaposlen u Opštini. Bila sam sama i tražila sam od sekretarice da mi otvori kabinet, ali ona je kazala da navodno nema ključeve. Uporno sam tražila da uđem u kabinet, ali tada mi se obratio Jovanović sa uvredljivim riječima 'ti si niko i ništa, nebitna si, idi odavde', rekao mi je da uzmem rješenje, jer se sada on pita. Ja se nisam obazirala na njegovo omalovažavanje. Tada je pored mene nasilno ušla glavna administratorka Nevenka Božović Jovović, koja je suspendovana. Obratila mi se riječima, 'da vidiš kako je to'. Kazala sam joj da mi se ne obraća jer je suspendovana“, ispričala je Dokić.

„Sama sam stajala i čekala da mi se otvori kabinet i uđem po svoje lične stvari. Jovanović mi se ponovo obraćao riječima da sam nebitna i da uzmem rješenje koje je donio Božović. Rekla sam mu da sam ja prije svega čovjek, a potom žena, majka i supruga i da poštujem ovaj grad i građane. Uporno sam tražila da uđem u kabinet, on mi je uporno ponavljao da sam nebitna, da sam niko i ništa i on je taj koji se pita. Iza mojih leđa stajali su pripadnici obezbjeđenja. Bila sam sama u cijeloj ovakvoj situaciji, pod stresom, ali nisam htjela da napustim kancelarije, insistirajući da mi se otvori kabinet. Tada je došao Saša Brković koji mi je otvorio kabinet u koji sam ušla sa saradnicom Blankom Đurašević koja je došla takođe na posao. Uzela sam neke lične stvari i kada sam prišla stolu gdje su bila neka dokumenta, Brković mi se obratio da ne diram papire. Tada je sa njim ušla u polemiku Đurašević koja mu je kazala da mi se tako ne obraća i da se lijepo ponaša. Izašla sam iz kabineta sa kesom u kojoj su bile lične stvari“, kazala je Dokić.

Navela je da su u kabinetu kod Nikole Jovanovića bilo na desetine osoba, među kojima Miroslav Nikolić, Neno Dobrljanin, Slavko Filipović, Srđan Pribilović, Mladen Lakčević, Saša Milutinović, Krsto Kuljača, Željko Srdanović, Mijo Grgurović, Mijo Radonić, Dejo Božović...

„Smatrala sam da je prošlo vrijeme 2020. i naslinih upada u Opštinu Budva, ali izgleda nije“, ispričala je Dokić.

Ona je „Vijestima“ dostavila i dopis koji je uputila ministru Dukaju, zahtijevajući da zaštiti ugled grada Budve.

„Molim Vas da kao nadležni ministar, a na osnovu člana 199 Zakona o lokalnoj samoupravi, spriječite kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi u Opštini Budva, gdje je danas najgrublje prekršen, a meni kao potpredsjednici zabranjen ulazak u kabinet u kom radim. Uz uvrede i na najgrublji način udaljena sam od strane Nikole Jovanovića i 30-ak neovlašćenih lica“ navela je u dopisu Dokić.

Kako je istakla, Jovanović je kao osnov za ovo postupanje dostavio rješenje o razrješenju potpredsjednice Opštine od 2. decembra, a koje je, kako je navela, donijeto nezakonito.

„Istog dana donijeto je rješenje o imenovanju potpredsjednika. Ovako donijeta rješenja su potpuno nezakonita budući da su donijeta bez saglasnosti Skupštine opštine Budva i suprotno članu 58 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi u kome je jasno navedeno da potpredsjednika Opštine imenuje i razrješava predsjednik Opštine uz saglasnost Skupštine. Takođe, podsjećam Vas da sam za potpredsjednicu Opštine imenovana rješenjem dana 17. novembra 2023. godine, a da je Skupština opštine tek 22. marta 2024. godine donijela rješenje o davanju saglasnosti na ovo imenovanje. Upoznajem Vas da mi danas nije omogućen ulazak u kabinet u kom radim jer je isti bio zaključan, a da se u Opštini Budva nalazio gospodin Nikola Jovanović sa 30-ak lica koji su članovi političke grupacije koju on predstavlja i da nijesu zaposleni u Opštini Budva, pa je upravljanje Opštinom nasilno preuzeto od strane za to neovlašćenog lica, a meni je kao jedinom zakonito izabranom potpredsjedniku Opštine, uz uvrede od strane gospodina Jovanovića najgrublje rečeno da napustim prostorije, te da je predsjednik Opštine Milo Božović kazao, citriram 'da se on pita'“, navela je Dokić.

Ona je naglasila da kako se „radi o najgrubljem kršenju zakona i sprovođenju apsolutne samovolje grupe ljudi, koja se prema Budvi ponaša kao prema ličnoj imovini, molim Vas da kao nadležni ministar u Opštini Budva obezbijedite poštovanje zakona“.

„Da u skladu sa članom 199 Zakona o lokalnoj samoupravi kao Ministarstvo javne uprave izvršite hitan nadzor nad primjenom ovog zakona, te u skladu sa članom 63 Zakona o lokalnoj samoupravi prema predsjendiku Opštine Milu Božoviću preduzmete konkretne pravne radnje, izvršite inspekcijski nadzor nad Opštionom budva, naložite da Opštinu napuste neovlašćena lica i omogućite mi da , ako zakonito izabrana potpredsjednica obavljam svoje radne zadatke“, navela je Dokić u dopisu u koji su „Vijesti" imale uvid.