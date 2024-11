Ona je kazala da je prvi poziv koji im je stigao bio od DPS-a, odnosno da su imali poziv kandidata za gradonačelnika Nermina Abdića. "Zahvalili smo na pozivu i rekli da radimo na platformi".

Izvor: MEDIA BIRO

Urednik i voditelj emisije "Načisto" Petar Komnenić je pitao Nađu Ljiljanić da li će lista "Za bolju Podgoricu" pregovarati "i sa jednom i sa drugom stranom", uključujući DPS.

Ona je kazala da je prvi poziv koji im je stigao bio od DPS-a, odnosno da su imali poziv kandidata za gradonačelnika Nermina Abdića. "Zahvalili smo na pozivu i rekli da radimo na platformi".

Istakla je da se formalni i neformalni pregovori sa koalicijom "Za bolju Podgoricu" nisu desili.

Kazala je da je, da bi se ispunila platforma koju su predstavili, potrebno to uraditi s pozicije gradonačelnika.

"Nismo dobili nikakav odgovor. Otvoreni smo za komentare svih partija, da vidimo šta to druge partije nude. Mislim da je ružno kad se to govori 'i sa DPS-om', jer poštujemo građane koji su glasali tu partiju. To ne otvara prostor sad u nekom drugom toku da mi razgovaramo da li ćemo sa DPS-om i slično. Razgovaraćemo sa svim partijama kojima je interes građana ispred partijskog".