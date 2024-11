On je rekao da je nosilac liste "Budva naš grad" Nikola Jovanović iznio neistine, tvrdnjama da je Mandić vanknjižni vlasnik objekta sagrađenog na državnoj zemlji u neposrednom zaleđu plaže Zagorski pijesak u Budvi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Predsjednik Skupštine i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kazao je da je jedina imovina koju posjeduje ona koju je naslijedio od predaka, pišu Vijesti.

On je rekao da je nosilac liste "Budva naš grad" Nikola Jovanović iznio neistine, tvrdnjama da je Mandić vanknjižni vlasnik objekta sagrađenog na državnoj zemlji u neposrednom zaleđu plaže Zagorski pijesak u Budvi.

"Kao što su protivnici iz DPS-a pričali da imam nešto u Beogradu na vodi, u Srbiji... Svima sam govorio da ću ih častiti, ako ga nađu. Ja nisam materijalan čovjek. Ja i moja supruga smo mogli da priuštimo sebi takav život. Želimo da Budva bude grad svih građana, i onih kojima su tu preci 500-600 godina, ali i onih koji su tu nedavno došli. Političarima se laži uvijek na kraju obiju o glavu", rekao je Mandić na pres konferenciji u prostorijama NSD-a.

Kaže da je prijatelj sa Vojislavom Pićanom, koji je jedan od osnivača te stranke. Jovanović je sinoć rekao da se objekat o kojem govori vodi na ime Pićana.

Mandić je rekao da u vili u Lastvi ljetuje više godina sa porodicom.

Kaže da je Jovanović saveznik DPS-a koji je dogovorio saradnju sa tom partijom, ali da je to osujetila Jasna Dokić.

Mandić je pokazao fotografiju tzv. "Ničije kuće" na Gorici, a zatim i kuće koja je spomenuta u emisiji.

"Ovaj objekat se ne nalazi u Platamunima, već u selu Zagora, u Grblju. Ovaj objekat se nalazi tu od 2018. godine. Ako je neko htio da taj objekat iskoristi u kampanji, valjda je bilo za očekivanje da to uradi na početku kampanje, a ne par dana pred izbore. Ja i supruga imamo solidne plate godinama, valjda je logično da kupimo stan u centru Budve, da smo htjeli. Siguran sam da će građani Budve i Crne Gore znati da vrednuju kvalitete, a Jovanović će morati svoje tvrdnje da dokaže pred sudom. A kad bude presuđeni klevetnik, suočiće se sa političkom odgovornošću", kazao je Mandić, prenose Vijesti.

Pozvao je građane Budve da se "ujedine i okupe oko Mladena Mikijelja".

"Budva ne smije biti grad smeća, grad kriminala i pretpostavljam ko može da stoji iza ovoga što kaže Jovanović".

Na pitanje novinara da li je obišao kuću, Mandić je naveo da je obišao veliki broj kuća u Grblju, te da tamo ima mnogo prijatelja. "Bitno je da se utvrdi čija je kuća".

Kaže da je "ovo što je uradio Jovanović toliko ponižavajuće", da je "zabrinut u kom će pravcu nastaviti."

"On nije bio politički netalentovan. On je bio u DNP-u. Vidite kako spominje samo NSD, a to je zato što je bila dogovorena koalicija sa DPS-om, a Jasna Dokić uticala da jedan dio odbornika ne bude za to."