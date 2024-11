U Skupštini opštini Zeta Ruža Đuretić izabrana je za potpredsjednicu SO.

Imenovanje nove potpresjednice podržalo je 17 odbornika vlasti, uzdržani su bili odbornici DPS-a, dok odbornici Demokrata nisu učestvovali u glasanju već su najavili da će Upravnom sudu predati tužbu zbog, kako je rekao Novica Pejović, odbornik, nezakonitog imenovanja.

Nikola Pejović je saopštio da je on 25. avgusta prošle godine podnio neopozivu ostavku na funkciju potpredsjednika SO Zeta, ali da njegova ostavka nikada nije verifikovana u Skupštini. On se odbornicima obratio uz konstataciju da je i dalje aktuelni potpredsjednik SO Zeta, ali da ne preferira da to bude jer „da je htio ne bi podnio ostavku“.

"Ostavku sam podnio 25. avgusta 2023. godine ali ona ovdje nikada nije konstatovana. Papir moje ostavke bez njenog konstatovanja u skupštini ne znači ništa, nije po poslovniku i statutu. Ovu odbornicu ste nezakonito izabrali. Zakon kaže da se uz predlog podnosi saglasnost kandidata za prihvatanje kandidature. Ja to nisam nisam dobio uz materijal. Ovo je definitivno nezakonito donijeta odluka i mi ćemo se obratiti Upravnom sudu. Meni je drago što će ona da bude potpredsjednik ali dajte, uradite jednom nešto po zakonu", rekao je Pejović.

Radojka Majić je saopštila da ona „ne zna šta je bilo u avgustu ili septembru prošle godine“.

"Ne znam šta je moja prethodnica odradila ili nije odradila. Nije mi u opisu posla da se bavim tim i da toliko unazad vodim neku istražnu radnju da li je neki postupak sproveden do kraja ili nije. Mogu reću da ja imam vašu neopozivu ostavku koja je Službi Skupštine podnijeta 25. avgsuta 2023. godine i zavedena u djelovodne knjige. Ne želim da ulazim u polemiku šta je bilo u avgustu 2023. godine, da li je to neko propustio ili nije", rekla je Majić.

Kako je saopštila Radojka Majić, obrazlažući predlog za njeno imenovanje, Ruža Đuretić je student Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, odbornica je u SO Zeta i član je Nove srpske demokratije.

Usvojena je odluka da se Ministarstvu sporta i mladih na privremeno korišćenje ustupi prostor za potrebe funkcionisanja Omladinskog servisa. Vršilac dužnosti sekretarke za lokalnu samoupravu Marija Nedović Radulović saopštila je da je Opština Zeta obezbijedila prostor od 69 kvadrata koji ispunjava sve uslove.

Luka Maraš, odbornik DPS-a, pitao je u čijem je vlasništvu poslovni prostor koji će biti ustupljen ministarstvu jer se to, kako je rekao, iz teksta odluke ne može vidjeti. Nedović Radulović je navela da je osnivanje Omaldinskog centra zakonska obaveza.

"Mi smo se vodili idejom da je centar najbolje mjesto prostor koji će biti zakupljen. Otvoriće se prostor za omladinu u opštini Zeta", rekla je Nedović Radulović.

Miroslav Boljević, šef kluba odbornika DPS-a, ocijenio je da je odluka netransparentna jer im nije dostavljena kompletna dokumentacija, poput ugovora između Opštine Zeta i ministarstva.

"Uprava opštine i sekretarka nisu transparentni prema odbornicima. Sekretarka ima neki ugovor koji mi ne možemo da vidimo nego mi treba da šaljemo zahvalnice, ali treba da se izjasnimo. Povjerenje je uvijek na provjeri, morate nam dostaviti kompletnu dokumentaciju kako bi se mi izjasnili", rekao je Boljević.

Marija Nedović Radulović je poručila da će ugovor između opštine i ministarstva biti potpisan nakon usvajanja odluke.