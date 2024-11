Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je, gostujući na Prvoj televiziji, da URA treba da priča sa Demokratskom partijom socijalista ako smatra da nema pregovora ako Luka Rakčević ne bude gradonačelnik.

“Da ja podržim Luku Rakčevića sa osvojenih dva mandata odmah bi me trebalo baciti sa Blažovog mosta kad to budem uradio i to kad nema vode da ne isplivam, nego da da se razbijem o kamene podgoričke. Ne moraju me ni sahranjivati, nek me ptice kljucaju. Treba li sad Kamala Haris da bude predsjednik SAD, po tom principu”, kazao je Knežević.