Živković je pitao premijera Milojka Spajića da li će on i Vlada prihvatiti zahtjeve predsjednika Skupštine Andrije Mandića i pokrenuti proceduru usvajanja dvojnog državljanstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković i predsjednik Skupštine Andrija Mandić razmijenili su danas oštre riječi povodom pitanja eventualne procedure usvajanja dvojnog državljanstva, te mogućeg uvođenje srpskog jezika kao službenog kroz proceduru izmjene Ustava.

“Da li ćete izaći u susret i zahtjevu za uvođenje srpskog jezika kao službenog kroz proceduru izmjene Ustava?“, pitao je Živković.

Spajić kaže da je u Skupštinu došao sa jednom agendom.

“Sjutra će biti veliki dan za Crnu Goru i napredak koji je Crna Gora ostvarila za nedelju dana. To je rezultat Vlade, čitave Skupštine, uključujući i opoziciju. Ono što smo uradili, uključujući i popis je na ponos svih nas”, kazao je Spajić.

Dodaje da smo najbolju potvrdu onoga što je Crna Gora postigla u proteklih godinu dana mogli čuti u konstatacijama predsjednice Evropske komisije Ursule Fon der Lajen – da je naš rad impresivan i veoma pozitivan, što će pokazati i Izvještaj EK za Crnu Goru.

“Nadam se da će Savjet EU odoboriti Crnoj Gori ulazak u EU 2028. godine. Da bi dostigli ovaj cilj, svi moramo biti na tom fokusu”, kazao je Spajić.

Premijer je kazao da će predložiti platformu koja će sav fokus parlamenta okrenuti jasno ka pristupnaju EU.

“Sve teme koje nas dijele, sve polarizujuće teme napraviti mehanizam da se rješava. Bez širokog konsenzusa nema mijenjanja Ustava Crne Gore. Bez najšireg konsenzusa, uključujući i opoziciju”, jasan je Spajić.

Čitav parlament, poručuje Spajić, treba da se okrene procesu pristupanja EU.

Živković je onda pitao Spajića zašto konkretno ne odgovori na postavljena pitanja.

U raspravu se uključio predsjednik Skupštine Andrija Mandić, ističući da Crna Gora mora da promijeni Ustav.

“To od nas traže evropski partneri. Znate da u određenim segmentima, posebno oko Sudskog savjeta, Crna Gora mora da mijenja Ustav. Koristeći priliku da to od nas traže evropski partneri, Crna Gora mora da se pozabavi i drugim temama, ono što su tema i domaće javnosti. Mislim da smo 2017. godine imali jedva konstituisanu dvotrećinsku većinu da usvoji taj Ustav. Vrijeme nešto potvrdi ili demantuje. Popis nešto kaže. To je volja građana Crne Gore. Ustav nije sveto pismo pa da u njenu ne može ništa da se promijeni. Za to treba da se dogovorimo u parlamentu kada za to obezbijedimo dvije trećine. Kada obezbijedimo dvije trećine onda možemo da mijenjamo Ustav”, kazao je Mandić.

On tvrdi da je za dogovor da se poštuju činjenice.

“Ako vi mislite da mi ne možemo sjesti i dogovoriti se o onome što je pokazao popis, uvijek postoji model iz 2007. godine”, poručio je Mandić.

Na to mu je Živković poručio da nema legitimemitet da mijenja Ustav.

“Vi znate da su potrebne dvije trećine u parlamentu i tri petine da izađu na referendumu, to je oko 300.000 građana sa pravom glasa. I vi znate da je to nemoguće, ali hoćete po starom maniru zakonima da mijenjate Ustav”, kazao je Živković.

Lider DPS-a navodi da su pitanja dvojnog državljanstva i jezika veoma opasna i mogu imati ozbiljne reperkusije.

“Ako krenete na to, da znate da će imati ozbilje posljedice po Crnu Goru. Da znate jasno. Prije nego krenete u to moraćete da nas pohapsiti sve, testirajte nas,pa ćete vidjeti “, istakao je Živković.

“Vidjeli smo junake iz poslaničkog kluba, imali smo jednog Nena Kaluđerovića koji je bio hrabar i 100 zečeva i na kraju je sve platio Veselin Veljović“, kazao je Mandić.