Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Državna izborna komisija (DIK) na današnjoj sjednici raspravlja o dva prigovora predsjednika OO DPS Kotor Neđeljka Moškova na radnju i propust OIK Kotor. Dik je većinom glasova donijela mišljenje po zahtjevu zamjenice predsjednice OIK Kotor Jovanke Laličić i sekretara Dušana Vukasovića, piše RTCG.

Član DIK-a Milisav Ćorić kazao je da situacija u Kotoru podsjeća na situaciji u Šavniku.

"U prvom odlučivanju OIK nije ustanovio da ima elemenata poništavanja rezultata i ponavljanja izbora. Da bi se desilo da se sad poništavaju rezultati i ponavlja glasanje. Ono što posebno postaje opasno za izborne procese u Crnoj Gori je da se više ne odlučuje o rješenjima nego o radnjama, izborni organi neće da donesu rješenje pa se onda stiču uslovi da izborna radnja bude uslov za pokretanje postupaka", kaže Ćorić.

Na taj način se, kako kaže DIK dovodi pred svršen čin.

"Doći ćemo u situaciju da konstatujemo: nije rješenje doneseno, prema tome prigovor je osnovan. Da li je imalo elemenata da se dođe do ove situacije to će ostati po strani.", kaže on.

Kaže da se do ove situacije došlo zbog političkih kalkulacija.



Glasanje će biti ponovljeno na biračkom mjestu broj 28 u Kotoru.