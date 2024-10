Kako je kazao, ne želeći da traži nikakva opravdanja smatra da su ogromne ideološke razlike među partnerima u vlasti, i pored obaveze da se bavimo komunalnim pitanjima, značajno doprinjele nerazumjevanju.

Bez namjere da patetišem želim da upoznam tivatsku javnost sa mojom odlukom da podnesem ostavku na mjesto potpredsjednika Opštine Tivat, saopštio je Andrija Petković, prenosi Cdm.

“Budući da Bokeški Forum nema više predstavnika u lokalnom parlamentu, bilo bi licemjerno sa moje strane da i dalje obnašam ovu funkciju. Istovremeno, odgovornost koju ova funkcija proizvodi je duži vremenski period daleko veća od moje mogućnosti da se utiče na stvari”, kazao je on.

Kako je kazao, ne želeći da traži nikakva opravdanja smatra da su ogromne ideološke razlike među partnerima u vlasti, i pored obaveze da se bavimo komunalnim pitanjima, značajno doprinjele nerazumjevanju.

“Naročito u pogledu odnosa sa onim političkim subjektima koji odgovaraju svojim centralama. Stava sam i dalje da samo lokalne građanske liste i njihova saradnja mogu dovesti do pozitivnih pomaka u lokalnim zajednicama. To, na žalost, u slučaju Tivta, nije bilo moguće napraviti nakon izbora 2022.godine”, poručio je Petković.

Prema njegovom mišljenju, ono što u pokušaju zajedničkog djelovanja svakako nije išlo na ruku su i opšte društvene okolnosti u kojem se grubo urušavaju vrijednosti za koje se od 1992.godine, kada je postao član Liberalnog Saveza Crne Gore borio, renosi Cdm.

“A to je ni od koga zavisna država Crna Gora, zasnovana na principima vladavine prava. Naši pogledi su po tim pitanjima dijametralno suprotni i pokušaj pronalaska zajedničkog jezika je i pored početne dobre volje ipak predstavljao utopiju. Budući da duži period izbjegavam susrete sa republičkim zvaničnicima sa kojima ne djelim ama baš nikakva ideološka uvjerenja, posebno ona koja se odnose na pitanja vezana za moju državu Crnu Goru, njen jezik, himnu, grb i zastavu, smatram da ne mogu na adekvatan način doprinjeti realizaciji značajnih projekata”, kazao je on.

I na kraju,kako je kazao, ali nikako najmanje bitno, prenosi Cdm.

“Kako je govorio predivni brazilski pjesnik Mario de Andrade: “Računao sam svoje godine i otkrio da mi je ostalo manje vremena za život od onog kojeg sam proživio do sad. Nemam više vremena za beskonačne konferencije na kojima se govori o statutima, pravilima, procedurama i unutrašnjim odredbama znajući da ništa od toga neće biti postignuto. Ne želim da budem na skupovima gdje se ego naduvava. Nerviraju me zavidni ljudi koji pokušavaju da diskredituju sposobne da bi osvojili njihove pozicije, talente i dostignuća””, ističe on.

Zbog svega toga, dodao je, a i zbog razloga o kojima (u ovom trenutku) ne bi opterećivao tivatsku javnost i time nekome nanosio političku ili ma kakvu drugu štetu, Petković podnosi ostavku na mjesto potpredsjednika Opštine Tivat.

“Koristim još priliku da se ovim putem zahvalim određenom broju ljudi u Opštini Tivat i lokalnoj zajednici sa kojima sam imao priliku da uspješno sarađujem”, zaključio je on.