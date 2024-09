Odbornik DPS-a Marko Tošić rekao je da je „u najmanju ruku neozbiljno ovo što se danas desilo na zasjedanju Skupštine opštine Pljevlja“.

Sjednica Skupštine opštine Pljevlja danas nije nastavljena nakon što je data pauza, jer se odbornici vladajuće koalicije nijesu vratili u skupštinsku salul.

Kako javlja M portal, jedan od odbornika Nove srpske demokratije zatražio je pauzu nakon prve tačke dnevnog reda, koja je podrazumijevala raspravu i odbornička pitanja o Prijedlogu završnog budžeta Opštine Pljevlja za 2023. godinu. Odbornici većine tvrde da su na dnevnom redu "goruće teme", te da se vladajuće stranke nijesu dogovorile o njima.

Prema informacijama kojima M portal raspolaže, do odluke da se odbornici većine ne vrate na sjednicu došlo je zbog mimoilaženja dvije struje u vladajućoj NSD, jedne predsjednika Opštine Darija Vraneša i druge bivšeg direktora Rudnika uglja Mija Lekića. Nezvanični izvori iz pljevaljske vlasti, čiju okosnicu čine NSD, Demokrate, PES i SNP, tvrde da je ovo pokušaj da se sa čela Opštine skloni Vraneš i da većina odbornika stane uz Lekića.

Iz DPS-a tvrde isto. Naime, odbornik DPS-a Marko Tošić rekao je da je „u najmanju ruku neozbiljno ovo što se danas desilo na zasjedanju Skupštine opštine Pljevlja“.

„Sazvali ste kolegijum i obavijestili nas da će se sjednica SO održati 6. oktobra. Nakon toga dva dana kasnije sazvali ste novi kolegijum i obavijestili nas da će se danas održati. Odbornici DPS-a i cijele opozicije su došli na ovu skupštinu, a danas imamo situaciju da nemamo kvoruma. To je u najmanju ruku neozbiljno. Zašto vi ili neko od odbornika vladajuće većine niste jasno rekli šta je razlog današnjeg neodržavanja sjednice. Po Pljevljima već duže vrijeme se priča da je stvari razlog neodržavanja današnje sjednice prekompozicija snaga unutar opštinskog odbora Nove srpske demokratije i u dijelu parlamentarne većine. Ne vidim zašto je to sporno da je neko od vas odustao i saopštio građanima. Očigledno je da je namjera da onaj čovjek koji je uništio Rudnik uglja ili neko po njegovom diktatu dođe ovdje i smijeni trenutnog predsjednika Opštine i da on zagospodari lokalnim finansijama, jer je očigledno da tom čovjeku glavni plijen budžet Opštine Pljevlja od 30 miliona eura. Danas na računu opštine ima više novca nego što ga ima na računima Rudnika uglja i Elektroprivrede Crne Gore i to je plijen koji vrijeba parlamentarna većina odnosno gospodin (Milan) Lekić sa namjerom da opljačka ta sredstva koja se nalaze na računu Opštine Pljevlja, na isti način na koji su uništili Rudnik uglja. Najpoštenije bi bilo da ste danas ustali i rekli nam šta je stvarni razlog neodržavanja današnje sjednice“, rekao je Tošić, prenose Vijesti.