Po prvi put je javno saopštio neke interesantne činjenice koje su pratile njegovu kandidaturu za generalnog direktora Radio televizije Crne Gore prije tri godine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Direktor RTV Nikšić i bivši predsjednik Vladine komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković poručio je da crnogorsko društvo nema institucionalne kapacitete niti političke volje da se rasvijetle slučajevi napada na novinare, te da niko nije snosio odgovornost što su mnogi od tih slučajeva zastarjeli.

Marković je na panelu na temu Mediji i vlast, održanog u okviru festivala Bukiranje, kazao da su i danas brojni raznorazni pritisci na novinare.

"Jedan od ljudi koji je sada jedan od ključnih nosilaca vlasti u Crnoj Gori me nazvao i rekao 'Nikola, prijavio si se da budeš direktor. Mi tamo imamo većinu, bilo bi dobro da dođeš da malo porazgovraramo oko uređivačke politike i kadrovskih rješenja'. Ja sam to doživio kao uvredu. Da me imalo poštuješ i moj rad to je nevaspitano pitanje. Ne radi se o meni nego o tome kako vlast koja je došla poslije 30. avgusta doživljava medije. Mediji su ti koji treba da kontrolišu svaku vlast da bi društvo i država bili bolji. Kod nas je naopak proces. Vlast ili partije kontorlišu medij i onda su sve gori mediji i država nažalost... Nova vlast je samo preuzela loše prakse bivše vlasti, samo su se promijenili političari koji kontorlišu medije...", rekao je između ostalog Marković.