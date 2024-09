Njihova obaveza bila je da najkasnije do 9. septembra završe upoređivanje osnovnog softvera za provjeru podataka sa Popisa u odnosu na predviđenu specifikaciju.

Izvor: Kurir/ Pink tv/ Screenshot

Kompanija „Secnora Ou“ iz Estonije završila je kontrolu softvera kojim će građani provjeravati svoje podatke o etničko-kulturološkim karakteristima prikupljenim tokom procesa popisa stanovništva, rečeno Pobjedi iz Uprave za statistiku.

Njihova obaveza bila je da najkasnije do 9. septembra završe upoređivanje osnovnog softvera za provjeru podataka sa Popisa u odnosu na predviđenu specifikaciju.

“Nalazi revizije su stigli i u narednih nekoliko dana biće definisane ostale aktivnosti i rokovi za njihovo izvršenje”, precizirali su iz Monstata.

Kako su pojasnili, danas će razmotriti nalaze revizije i predočiti ih kompaniji „Codepixel“ koja je bila zadužena za osnovni softver. Zatim će biti definisani rokovi za završetak revidirane verzije programskog rješenja za provjeru rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Na kraju, biće definisani i ostali termini koji se odnose na samu provjeru podataka, ali i na njihovo objavljivanje.

Javno objavljivanje podataka prikupljenih na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova dugo je bilo pod znakom pitanja, zbog neusklađenosti zakonskih rješenja. Naime, Monstat nije imao odobren pristup bazama podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, a time ni da kontroliše eventualne unose podataka nepostojećih građana.

Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović je sredinom jula o tome indirektno informisao pojedine poslanike Skupštine i poručio da će morati da objavi rezultate popisa u septembru, bez obzira da li će zakonska regulativa do tada biti izmijenjena.

Posljednjeg radnog dana redovnog proljećnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, 31. jula, poslanici su konačno odobrili izmjenu sedam zakona direktno vezanih za podatke prikupljene tokom popisa prošle godine. One su se našle na dnevnom redu u posljednjem trenutku, na prijedlog opozicione Demokratske partije socijalista (DPS). Promjene su usvojene uz potpunu saglasnost svih prisutnih poslanica i poslanika, ali i uz odobravanje više amandmana.

Prvi, ujedno preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, objavljeni su 25. januara ove godine.

Prikupljeni podaci odnose se na stanje koje je bilo 31. oktobra 2023. godine u 24 sata, što se smatra referentnim momentom popisa. Dakle, na kraju oktobra prošle godine u Crnoj Gori je živjelo 633.158 stanovnika. Popis je obuhvatio 217.441 domaćinstvo, 396.873 stana i 1.400 naselja. Najveći broj građana registrovan je u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju, u kojima sada živi više od polovine crnogorskog stanovništva. Inače, podaci su prikupljeni od 673.203 osobe.

Iz Monstata su, takođe, rekli da su ranije sa popisa prvo objavljivali podatke o broju stanovnika i njihovim etničko-kulturološkim karakteristikama.

S obzirom na to da su preliminarni rezultati Popisa već poznati, a to su oni o broju stanovnika, domaćinstava, stanova i naselja, Zakon o popisu nalaže da svi naredni podaci budu objavljeni kao konačni. Tako objavljivanje svih rezultata, u konačnom, zavisi od termina kada će softver za kontrolu pojedinih podataka početi da se koristi, te koliko dugo će građani moći da provjeravaju svoje podatke. Istina, to može potrajati, jer su smjernice Evropske statističke agencije Eurostata da se cijeli proces okonča 27 mjeseci od kraja godine u kojoj je popis sproveden. U slučaju Crne Gore, to bi bio kraj marta 2026. godine.