“Trenutni načelnik Generalštaba VCG je brigadni general Zoran Lazarević, sve do momenta dok mu se ne donese rješenje o prestanku službe”, poručio je Biro za odnose s javnošću Ministarstva odbrane.

Izvor: screeenshot/YouTube

Iako je ministar odbrane Dragan Krapović (Demokrate) poništio u utorak rješenje kojim je načelniku Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoranu Lazareviću produženo vrijeme trajanja službe do juna sljedeće godine, zapovjednik VCG ostaće na toj poziciji dok ga ne razriješi Savjet za odbranu i bezbjednost, nakon čega bi Ministarstvo odbrane trebalo da donese rješenje o prestanku njegove službe.

To proizilazi iz jučerašnjih odgovora resora odbrane “Vijestima” na pitanje ko je na čelu VCG ako je prestalo da važi rješenje o produženju trajanja službe Lazareviću.

“Trenutni načelnik Generalštaba VCG je brigadni general Zoran Lazarević, sve do momenta dok mu se ne donese rješenje o prestanku službe”, poručio je Biro za odnose s javnošću Ministarstva odbrane.

Prema Zakonu o VCG (članovi 38 i 40) načelnika Generalštaba postavlja i razrješava Savjet, na predlog ministra vojnog.

Krapović je dostavio prošle sedmice Savjetu predlog o smjeni Lazarevića - zbog, kako je rekao tada, procjene da je potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra u VCG - ali je vrhovna komanda to odbila jer nije bilo konsenzusa njenih članova o tome.

Tročlani Savjet, kog čine šefovi države, Skupštine i Vlade, odlučuje jednoglasno, a Krapovićevom predlogu usprotivio se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, poručivši da će podržati razrješenje Lazarevića kad mu se kaže šta general nije radio kako treba ili šta je loše uradio. Preostala dvojica članova, predsjednik parlamenta Andrija Mandić (Nova srpska demokratija) i premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) podržali su Krapovićev predlog na sjednici održanoj 28. avgusta, pišu Vijesti.

Pravnik s kojim su “Vijesti” razgovarale, a koji je upućen u propise o funkcionisanju VCG, kaže da je Lazarević definitivno i dalje na dužnosti i da može da donosi odluke, ali da bi Savjet, nakon Krapovićevog poteza, trebalo da reaguje i razriješi načelnika Generalštaba u najkraćem roku.

Objašnjava da je vrhovna komanda u obavezi da razriješi (od dužnosti formacijskog mjesta na koje je postavljeno) profesionalno vojno lice za koje je pokrenut postupak za prestanak službe u vojsci, i to najkasnije danom prestanka službe, a u skladu sa Zakonom o VCG (član 148). Napominje da se u slučaju Lazarevića to odnosi na srijedu, 4. septembar.

Od tog dana primjenjuje se Krapovićevo rješenje kojim je poništeno ono o produženju službe Lazareviću, koje je sredinom jula prošle godine donio tadašnji koordinator Ministarstva odbrane Filip Adžić (Građanski pokret URA).

Krapović je u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid naveo da, prema Zakonu o VCG (član 203), služba u vojsci može trajati profesionalnom vojnom licu najduže do 40 godina staža osiguranja i navršenih 55 godina života. Dodao je da, izuzetno, kad to potrebe službe zahtijevaju, ministar može, na predlog načelnika Generalštaba, odnosno rukovodećeg lica u Ministarstvu, profesionalnom vojnom licu produžiti vrijeme trajanja službe najduže do dvije godine.

Ministar navodi da je, uvidom u službenu evideniciju ljudskih resursa koja se vodi za potrebe resora na čijem je čelu, utvrđeno da je Lazarević rođen 4. decembra 1967, i da 4. septembra ove godine ima 41 godinu, jedan mjesec i deset dana staža osiguranja, navršenih preko 56 godina života, te da se u službi u VCG nalazi od 21. jula 1990. Odnosno - da ispunjava uslove za prestanak službe, prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Lazarević bi danas trebalo u Ministarstvu odbrane da se izjasni o Krapovićevom rješenju.

On je postavljen za načelnika Generalštaba u junu 2022. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske u Beogradu i Zadru 1990, smjer artiljerija. Komandno-štabno, kao i generalštabno usavršavanje, završio je u Beogradu 2002, odnosno 2009, piše u njegovoj biografiji.

Po formiranju VCG postavljen je na dužnost zamjenika komandanta Brigade za specijalne operacije, a od 2010. bio je zamjenik načelnika Generalštaba.

Od maja 2016. nastavio je karijeru u Vojnom predstavništvu Crne Gore pri NATO i EU, gdje se nalazio na dužnostima zamjenika vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO i EU i na dužnosti savjetnika vojnog predstavnika.

Istovremeno sa zahtjevom za razrješenje Lazarevića, Krapović je bio podnio predlog za postavljenje pukovnika Miodraga Vuksanovića za novog načelnika Generalštaba, ali to pitanje nije razmatrano.

Vuksanović je nacionalni predstavnik Crne Gore u sjedištu NATO-a u Monsu pri Savezničkoj komandi za operacije (ACO). Završio je Vojnu akademiju u Beogradu, Komandno-štabnu školu u SAD 2011 i Školu nacionalne odbrane u SAD 2016. Između ostalog, svojevremeno je bio na dužnostima komandanta Centra za obuku VCG u Danilovgradu i načelnika Odjeljenja za obavještajno-izviđačke poslove (J-2) u Generalštabu VCG, prenose Vijesti.

Načelnik komanduje Generalštabom i jedinicama vojske, odgovoran je ministru i profesionalni je oficir.

Do sporenja o načelniku Generalštaba došlo je na sjednici vrhovne komande koja je održana nakon pola godine nezasjedanja tog tijela. Kako su “Vijesti” pisale, više pokušaja održavanja sjednica je propalo, uglavnom zbog nemogućnosti dogovora Milatovića i Spajića o terminima zasjedanja. Zbog toga su na čekanju bila neka važna pitanja.

U međuvremenu, šef parlamenta Mandić predložio je da Savjet više ne odlučuje jednoglasno, konsenzusom trojice članova, nego većinom glasova, što je izazvalo oštre reakcije dijela javnosti.

Na pitanje ko bi, ako bi Lazareviću služba prestala sjutra, do postavljenja novog načelnika Generalštaba obavljao Lazarevićev posao, Biro za odnose s javnošću Ministarstva odbrane odgovorio je “Vijestima” da su Zakonom o VCG predviđeni mehanizmi koji regulišu tu situaciju, i da je u skladu s njima predviđeno nesmetano funkcionisanje VCG, bez ugrožavanja lanca komandovanja.

“Podsjećamo da je ministar odbrane, shodno svojim ovlašćenjima, predložio Savjetu za odbranu i bezbjednost razrješenje od dužnosti bg Lazarevića, te je istovremeno predložio drugog oficira, kao kandidata za NGŠ, koji bi svojim znanjem i iskustvom odgovorio zadatku i doprinio unapređenju postojećeg stanja u sistemu”, piše u odgovoru, pišu Vijesti.

Prema Zakonu o VCG (član 103) umjesto profesionalnog vojnog lica, koje je privremeno spriječeno da vrši dužnost duže od mjesec dana, određuje se vršilac dužnosti (v. d.).

Na formacijsko mjesto oficira, za v. d. se određuje oficir, a na formacijsko mjesto podoficira - podoficir. V. d. se, kako piše u zakonu, može odrediti i na upražnjeno formacijsko mjesto. Što znači - i na mjesto načelnika generalštaba, ako bi bilo upražnjeno. V. d. stanje može trajati najduže 18 mjeseci.

Predsjednik Milatović kazao je prekjuče da nije dobio nijedan zvaničan dokument u vezi sa statusom Lazarevića dodajući da je Krapović “najavio da će da poništi rješenje prethodnog ministra i Lazarevića defakto penzioniše”.

“Time bi Lazarević prestao da bude aktivan oficir, a Krapović preuzeo ulogu Savjeta”, rekao je šef države novinarima u Muzičkom centru, nakon skupa koji je organizovao.

Krapović mu je odgovorio riječima da je sve što radi i predlaže u skladu s Ustavom i zakonima i u interesu Crne Gore i građana, “lišeno bilo kakvog partikularnog ili dnevnopolitičkog pristupa”.

“Na isti način kako mi nije namjera da ulazim u tuđa ovlašćenja, zasigurno neću dozvoliti da se bilo ko drugi miješa u moja, kao ministra odbrane”, poručio je prekjuče u saopštenju.