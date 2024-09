Milović, nekadašnji visoki funkcioner PES-a, je kazao i da sve što negira Mujović gledaju i čitaju njegovi studenti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nosilac Podgoričke liste Andrej Milović pozvao je nosioca liste Pokreta Evropa sad i Demokrata na lokalnim izborima u Podgorici Sašu Mujovića "da se ugleda na Oliveru Injac" i da kaže da je "bio u DPS-u" i da "nije više".

"Saša, nije sramota što si bio dvije decenije u DPS, to ti kažem ja koji nikada nisam glasao DPS. Ali, sramota je da obmanjuješ građane Podgorice i Crne Gore da nisi bio u DPS, kad postoje dokazi i svjedoci svih kampanja koje ste radili zajedno. Saša, budi čovjek, nemoj Spajićevim lažavim stopama da ideš, ne priliči ti jer si profesor", napisao je Milović na mreži X.

Milović, nekadašnji visoki funkcioner PES-a, je kazao i da sve što negira Mujović gledaju i čitaju njegovi studenti.

"Nemoj da im daješ loš primjer i da padaš u njihovim očima, a već rapidno od sinoć padaš. Ne smije politika biti iznad profesure, tj. političke laži iznad istine. Kaži ljudski: 'Bio sam u DPS, nisam više, promijenio sam političko mišljenje jer svako ima pravo na to', i idemo dalje. To je ljudski, to je vaspitano, to očekuju građani od jednog profesora - da ne bude politikant".

Saša budi čovjek, reci istinu!



Milović je pozvao Mujovića da bude "kao recimo Olivera Injac", takođe funkcionerka PES-a i odlazeća gladonačelnica Podgorice.

"Koja vam je prva na listi, a koja se ne stidi što je bila kadar Veselina Veljovića i Duška Markovića u MUP, koja se ne stidi što je radila izbore za DPS, što je skupljala potpise, a na Zabjelu i UDG agitovala i radila 'Siguran glas' za DPS. Bez ako i u nju, u međuvremenu, nije ušao duh Milojka Spajića, kao izgleda u tebe, pa bude negirala opštepoznato. Profesore, ovo do sad je čista nula poena, ali imaš popravni, nije kasno", kazao je Milović.