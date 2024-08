"Vijesti" saznaju od učesnika sjednice da je bilo i povišenih tonova između Milatovića i Krapovića.

Predlog ministra odbrane Dragana Krapovića da Savjet za odbranu i bezbjednost smijeni brigadnog generala Zorana Lazarevića s mjesta načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) i umjesto njega postavi pukovnika Miodraga Vuksanovića, nije prošao na jučerašnjoj sjednici Savjeta, jer se tome jedini usprotivio šef države i predsjedavajući vrhovnom komandom Jakov Milatović - proizilazi iz saopštenja Ministarstva odbrane i saznanja "Vijesti" od učesnika sjednice.

Ostala dva člana Savjeta, premijer Milojko Spajić i šef parlamenta Andrija Mandić, podržali su Krapovićev predlog, ali do rasprave o pukovniku Vuksanoviću nije došlo, jer je Milatović odbio ministrov zahtjev da se general Lazarević razriješi, tražeći "dodatno obrazloženje", rekla su "Vijestima" tri učesnika sjednice.

Prema Poslovniku, tročlani Savjet sve odluke donosi jednoglasno. Prethodna sjednica održana je početkom februara, a propali su brojni pokušaji njenog održavanja jer članovi nisu mogli da usaglase termine, pri čemu su se Milatović i Spajić međusobno optuživali za opstrukciju procesa zakazivanja, kako pišu Vijesti.

Ministrov predlog o razrješenju Lazarevića i postavljenju Vuksanovića, članovima Savjeta dostavljen je juče ujutro, a razmatran je pod tačkom "razno". Jedan učesnik sjednice rekao je da je Krapović "davno obavijestio" Lazarevića o namjeri da ga smijeni, a jedan da su taj razgovor obavili u ponedjeljak.

Jedan učesnik sjednice rekao je da je Milatović, na početku rasprave o toj tački, predložio da Lazarević izađe iz prostorije, jer se razgovara o njemu, čemu se navodno usprotivio Krapović.

Ministar je u saopštenju naveo da je odluka o smjeni Lazarevića posljedica njegove "procjene da je Vojsci potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra", te činjenice da je general "ispunio uslove za prestanak službe u Vojsci koji su propisani Zakonom o VCG".

Prema tvrdnjama učesnika sjednice, Spajić je rekao da poštuje rad Lazareviča i da bi trebalo da ostane u sistemu odbrane na mjestu koje odgovara njegovim kvalitetima i iskustvu, ali da Vlada nastupa jedinstveno, te da poštuje odluke svih svojih ministara, pa i Krapovićevu.

Šef parlamenta je navodno rekao da nema ništa protiv Lazarevića, ali da podržava Krapovićevu odluku. Jedan učesnik, rekao je "Vijestima" da je Mandić kazao da ga na to obavezuje "koalicioni sporazum o formiranju Vlade", dok je drugi kazao da "to nije čuo".

Oni tvrde da je Krapović rekao Milatoviću da je predsjednik od njega još davno u razgovoru tražio da se podmladi rukovodeći kadar u VCG, a da "evo on počinje od načelnika Generalštaba". Milatović je to navodno negirao, rekavši da je to priča "rekla-kazala".

Milatović je navodno na kraju rekao da će potpisati odluku o rezrješenju Lazarevića kad mu stigne dodatno obrazloženje i kad mu se kaže mu se šta Lazarević nije radio kako treba ili šta je loše uradio, kako pišu Vijeti.

Jedan učesnik je rekao da je Krapović nakon rasprave s Milatovićem ustao i napustio sjednicu, dok je drugi rekao da je tada sjednica već bila završena.

Nije jasno da li se sjednica završila nekim zaključkom u vezi pitanja načelnika VCG, niti šta će biti naredni potezi. "Ne znam šta da vam kažem", rekao je jedan od učesnika sjednice.

Krapović je u saopštenju nagovijestio da nije saglasan s prošlogodišnjom odlukom njegovog prethodnika Filipa Adžića, da za dvije godine produži vrijeme trajanja Lazarevićeve službe u Vojsci, koja, prema saznanjima "Vijesti", ističe 8. juna 2025.

"Nesporna je činjenica da je Lazarević, shodno odobrenju Adžića, i dalje u službi u Vojsci, a nakon sticanja uslova za prestanak službe propisane Zakonom o VCG kojim je propisano da profesionalnom vojnom licu prestaje služba u Vojsci ispunjenjem uslova iz člana 203 ovog zakona", kaže se u Krapovićevom saopštenju.

Prema tumačenju jednog izvora "Vijesti", Krapović ima pravo da promijeni odluku Adžića, dok drugi sagovornik tvrdi da bi za penzionisanje Lazarevića prvo trebalo da ga razriješi Savjet.

Krapović je objasnio da se javno oglasio jer o njegovom predlogu i MIlatovićevom odbijanju nije bilo informacije u zvaničnom saopštenju Savjeta.

"Potrebno je da građani budu upoznati s načinom i rezultatima našeg rada, te odlukama svih političara, jer u krajnjem, jedino građani mogu adekvatno ocijeniti naš rad, a vjerujem da će to svakako i učiniti", rekao je Krapović, kako prenose Vijesti.