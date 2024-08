Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović odbio je predlog ministra odbrane Dragana Krapovića da razriješi brigadnog generala Zorana Lazarevića dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore.

Izvor: Printscreen

To se navodi u saopštenju Krapovića koje je dostavljeno iz Ministarstva odbrane.

Krapović je naveo i da su za smjenu Lazarevića bili predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i predsjednik Vlade Milojko Spajić.

Krapoviće jhe rekao i da je na sjednici predložio postavljenje drugog oficira na dužnost načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore.

Ministar odbrane je u saopštenju naveo i da je odluka o smjeni Lazarevića posljedica njegove procjene da je Vojsci Crne Gore potrebna smjena generacija i podmlađivanje oficirskog kadra, te činjenice da je Lazarević ispunio uslove za prestanak službe u Vojsci koji su propisani Zakonom o Vojsci Crne Gore.

"Nesporna je činjenica da je brigadni general Lazarević, shodno odobrenju tadašnjeg rukovodioca radom Ministarstva odbrane Filipa Adžića, i dalje u službi u Vojsci, a nakon sticanja uslova za prestanak službe propisane Zakonom o Vojsci Crne Gore kojim je propisano da profesionalnom vojnom licu prestaje služba u Vojsci ispunjenjem uslova iz člana 203 ovog zakona. Navedenim članom zakona u stavu 1 alineja 1 propisano je da „oficiru i oficiru po ugovoru, podoficiru i podoficiru po ugovoru služba u Vojsci traje do navršenih 35 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju i navršenih 55 godina života“, dok je stavom 3 istog člana propisano da licu iz stava 1 ovog člana, služba u Vojsci može trajati najduže do 40 godina staža osiguranja i navršenih 55 godina života. Istim članom, u stavu 4 propisano je da, izuzetno od stava 1 i 3 ovog člana, kada to potrebe službe zahtijevaju, ministar može, na predlog načelnika Generalštaba, odnosno rukovodećeg lica u Ministarstvu, profesionalnom vojnom licu produžiti vrijeme trajanja službe u Vojsci, a najduže do dvije godine. Na pomenutoj sjednici, u odnosu na moj prijedlog, pozitivno su se odnijeli i podržali isti predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić, dok je, predsjednik države Jakov Milatović bio protiv mog prijedloga da brigadni general Lazarević bude razriješen od dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore", navodi se u saopštenju Krapovića.

Dodaje i da smatra da je bilo potrebno upoznati javnost, jer u saopštenju nakon sjednice Savjeta za bezbjednost i odbranu nije bilo informacije o njegovom predlogu niti da je odbijen od strane Milatovića.

"Cijenim da se radi o informaciji koja je svakako od značaja za ukupnu javnost i građane Crne Gore, i čudim se što se ova informacija, po mom sudu vrlo bitna, nije našla u saopštenju Savjeta nakon sjednice. Zašto se nije našla u saopštenju, ostavljam javnosti i građanima da sude, međutim, želim da ono što je rad Ministarstva odbrane, i mene kao ministra odbrane Crne Gore, bude transparentano ukupnoj javnosti jer cijenim da javnost ima pravo da zna. Potrebno je da građani budu upoznati sa načinom i rezultatima našeg rada, te odlukama svih političara, jer u krajnjem, jedino građani mogu adekvatno ocijeniti naš rad, a vjerujem da će to svakako i učiniti", zaključio je Krapović.