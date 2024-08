Rekao je da su tokom ova dva dana imali "veoma produktivan i operativan niz sastanaka".

Izvor: Vlada Crne Gore

Plan rasta za Zapadni Balkan, investicije na jednoj strani i proces pristupanja na drugoj strani, imaće transformativni značaj za Crnu Goru i biće od ogromne koristi za Evropsku uniju, kako zemlja bude napredovala na putu ka EU, kazao je generalni direktor Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Hert Jan Kopman, nakon sastanka sa delegacijom Vlade koju je predvodio premijer Milojko Spajić.

"Danas i juče sam imao sastanke ovdje sa predstavnicima Vlade kako bismo razgovarali o dva ključna pitanja. Prvo, juče smo razgovarali o novom Planu rasta za Zapadni Balkan, a naročito o Reformskoj agendi Crne Gore koja predviđa veoma ambiciozan plan ekonomskih reformi za naredne godine, sve do kraja 2027. Smatramo da ovaj Plan rasta zaista može da podstakne rast u Crnoj Gori, smatramo da na bazi njega zemlja može da udvostruči svoju ekonomiju u narednoj deceniji, i da će to imati transformativnu ulogu. Ustvari, dovešće Crnu Goru do pozicije današnjeg prosjeka u EU državama članicama. Čine ga veoma značajne reforme u oblasti poslovnog ambijenta, vladavine prava, snaženja investicija a prati ga i veoma ambiciozna Investiciona strategija. Mi ćemo ga u značajnoj mjeri finansijski podržati", naveo je Kopman u izjavi koju je medijima dostavila Vlada.

"Zatim, danas smo imali veoma obećavajući, podsticajan razgovor o pristupnom procesu zemlje. Nakon još svježeg uspjeha ostvarenja IBAR-a, Vlada i Komisija su usaglasile kako da strukturišu dalje aktivnosti i smatram da smo došli do veoma operativnog plana za njihovu realizaciju u narednih nekoliko godina. Prošlo je 15 godina otkad je posljednja država članica pristupila i moram reći da je Crna Gora izvjesno predvodnica, te da na osnovu ambicije kojoj smo danas svjedočili, uvjereni smo da možemo ostvariti ogroman uspjeh u narednim mjesecima i godinama", dodao je.

Kazao je da će to takođe voditi ka transformaciji.

"Juče smo govorili o Planu rasta, koji će za rezultat imati i Investicionu konferenciju naredne godine, na kojoj se nadamo da će važni sporazumi biti potpisani, jer će investitori biti zainteresovani da dođu u Crnu Goru ako se ove reforme zaista sprovedu. Dakle, Plan rasta, investicije na jednoj strani i proces pristupanja na drugoj strani, imaće transformativni značaj za državu i dozvolite da budem veoma jasan – biće od ogromne koristi za EU, kako zemlja bude napredovala na putu ka EU", kazao je Kopman.

"Vladu su predstavljali predsjednik Vlade, ministarka evoropskih poslova, potpredsjednik Vlade i mnogi drugi visoki funkcioneri, uključujući ministra pravde. Taj nivo posvećenosti je veoma važan; prekinuli smo odmore da bismo održali ove sastanke i imamo plan za naredne mjesece i godine, tako da su ovo bila dva izuzetno produktivna i podsticajna dana. Zahvaljujem", zaključio je.